Avilés constituye una nueva mesa del voluntariado con veinticinco entidades

A. L. J. avilés. Viernes, 26 de junio 2020, 01:28

Representantes de hasta veinticinco entidades sociales de voluntariado local se dieron cita ayer en el Centro de Servicios Universitarios, en un encuentro muy especial en el que cristalizó la colaboración que estas entidades desarrollando desde hace años, con la creación de una nueva mesa de voluntariado.

En encuentro estuvo dirigido por la propia alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Participación Ciudadana, Jorge Luis Suárez. El encuentro sirvió principalmente como toma de contacto y permitió a los diferentes representantes de voluntariado local debatir propuestas sobre prioridades y medidas en cuanto a la sensibilización ciudadana, promoción del voluntariado, coordinación y trabajo en red. También se aprovechó para recoger propuestas para la celebración del día del voluntariado, que se celebra el 5 de diciembre.

Tres años de trabajo en red

La creación de esta mesa no surge ahora de forma espontánea. Nació hace tres años como compromiso tres el proceso de participación ciudadana que elaboro la 'Estrategia municipal de voluntariado', tras lo que vio la luz un documento vigente denominado 'Estrategias colectivas de ciudad para un voluntariado del siglo XXI'.

La propia alcaldesa quiso aprovechar el acto para poner en común y agradecer el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos meses para apoyar a las personas más vulnerables y que peor paradas han salido tras la crisis sanitaria del coronavirus. «Pero no hemos estado solos en esta difícil situación. Hemos contado con el apoyo y trabajo de las organizaciones del tercer sector, que habéis dado respuesta a las situaciones derivadas del confinamiento, colaborando con la administración y ayudando a las personas que presentaban problemáticas complejas, como la soledad no deseada, la falta de redes de apoyo, la pérdida de empleo, las adiciones o las situaciones de pobreza, entre otras», destacó Monteserín, reconociendo el importante papel que han jugado en esta crisis entidades como Cruz Roja, Apramp, Accem, Fundación Secretariado Gitano, Difac, Amigos contra la Droga, Rey Pelayo, ONCE, La Trébede, ATEAM Integra, Emaús Asturias o Xurtir, entre otras.