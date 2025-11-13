Avilés descubre la ciberresilencia

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

Ya no sólo se trata de defenderse frente a los ataques de Internet. Hay que dar un paso más y contar con los recursos suficientes para levantar la organización que sufre un ciberataque. Es la ciberresilencia, un nuevo concepto de seguridad informática que esta mañana Pablo Blanco Antuña, director de Sistemas y Ciberseguridad en Futuver Consulting, presentó en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.

Pablo Blanco explicó que la ciberresilencia no sólo define medidas preventivas y defensivas «sino que prepara a la empresa para levantarse lo antes posible después de un ataque informático. Estar parada mucho tiempo después de una incidencia de estas características puede generar daños económicos y de reputación».

Lo cierto es que los ataques se producen a diario y, por ejemplo, se ha detectado que en el último mes y medio las empresas asturianas sufren una ola generalizada de 'phising', el envío de correos de manera indiscriminada con fines maliciosos. «En general, los ciberataques atacan de manera generalizada, como si fuese el arrastre, para ver lo que cazan y, en función de ello, exigir más o menos. Los ataques dirigidos son más puntuales», detalló.

«Prudencia y sentido común»

Pablo Blanco recordó que, en la actualidad, la informática se ha expandido en toda la sociedad de manera transversal, siendo un pilar básico en las actividades cotidianas. «No hay que tener miedo, es suficiente con tener prudencia y actuar con sentido común», matizó. También es cierto que algunas herramientas, como la inteligencia artificial, han permitido que los ataques crezcan en complejidad. Ahora, por ejemplo, ya hay programas que logran simular la voz del director general para exigir transferencias de cantidades de dinero que luego no se pueden recuperar. «En esa situación, lo mejor es intentar hablar con la persona, buscar una confirmación y no dejarse llevar por las presiones», apuntó.

Blanco destacó el trabajo de prevención y persecución del delito que realizan las unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, «aunque tienen tanto trabajo que en momentos están desbordados». De igual manera, cuando los casos llegan al mundo judicial puede suceder de todo. «Hay jueces con una formación tecnológica que no tienen dificultades en comprender el asunto; en otros casos es más complicado», indicó.

Por todo ello, el ponente animó a la empresas a invertir en seguridad informática, incluyendo la formación de sus equipos. «La inversión en ciberseguridad y ser una organización ciberresilente sale muy económico para las empresas», destacó. Una barrera defensiva que debe completarse con la ciberresilencia para «poder alinear la ciberseguridad con su negocio y, en caso de sufrir un ataque, recuperarse lo antes posible».

La conferencia fue organizada por la Cátedra de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en colaboración con el INCIBE con la colaboración del Clúster TIC dentro de las actividades financiadas con fondos NextGeneration UE.

Temas

Informática

Ciberseguridad