Avilés alza la voz en el Día Mundial del SIDA: «El estigma sigue siendo de las mayores barreras para la prevención» Este lunes la ciudad acogió la lectura de un manifiesto y varias actividades en torno a la concienciación de esta enfermedad

Alejandro L. Jambrina Avilés Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:36 Comenta Compartir

Con motivo del Día Mundial del SIDA la comarca de Avilés se movilizó este lunes en varios actos en favor de la prevención, la concienciación y la eliminación de los estigmas ante esta enfermedad, iniciativas promovidas por parte del Comité Antisida de Asturias que comenzaron con la lectura de un manifiesto en la plaza de España y posteriormente un pequeño concierto del cuarteto de saxofones 'Vetustax' que interpretó dos temas, 'Bohemian Rhapsody'de Queen y 'Viva la vida' de Coldplay.

En el manifiesto se hizo hincapié en la importancia de derribar falsas creencias que aún se arrastran del pasado en torno a esta enfermedad. «El estigma sigue siendo una de las mayores barreras para la prevención, el diagnóstico precoz, el acceso al tratamiento y la plena inclusión. Sin erradicar el estigma no habrá justicia, ni igualdad de derechos, ni verdadera salud pública. El estigma no se ve en los análisis, pero enferma igual, a veces se disfraza de silencio, de prejuicio, de protocolo anticuado o de miedo y sigue siendo el mayor obstáculo para la salud pública», reivindicaron los integrantes del Comité Antisida de Asturias, que este lunes eligieron Avilés para reivindicar.

«El Día Mundial de Acción y Respuesta al VIH o SIDA es un momento para recordar, reflexionar y, sobre todo, actuar. Más de cuarenta años después de los primeros diagnósticos seguimos aquí, demostrando que la fuerza de la comunidad es más fuerte que cualquier virus», reivindicaron durante un manifiesto en el que hubo representantes políticos y de diferentes entidades sociales de Avilés.

También se incidió en el cuidado de los enfermos durante la madurez con un mensaje claro: «Reclamamos el derecho a un envejecimiento digno que tome en cuenta las realidades específicas de las personas con VIH. Estamos envejeciendo, y con ello enfrentamos nuevas realidades como efectos de tratamientos antiguos, mayor riesgo de fragilidad, soledad no deseada y discriminación añadida por edad».

Temas

Sida

Avilés