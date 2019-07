Avilés Enseña contratará en otoño a su responsable para arrancar el próximo verano Dos turistas pasean por la calle Rivero. / MARIETA El gobierno municipal ultima el pliego de requisitos de un gestor que deberá impulsar la enseñanza de español para extranjeros FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 18 julio 2019, 01:17

Después de la creación de Avilés Enseña como una de las líneas de trabajo de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora durante el pasado mandato, el equipo de gobierno ya trabaja en consolidar la estructura que deberá afianzar la enseñanza de español para extranjeros en el concejo. De esta manera, el concejal de Promoción Económica y Urbanismo, Manuel Campa, confirmó ayer que el objetivo es cerrar la contratación del gerente para el otoño.

«Estamos trabajando en las bases para la contratación», aseguró el edil a pesar de que las fechas de verano no las mejores para agilizar los trámites administrativos. La contratación, tal como aprobó el pleno municipal, se realizará a través de la Sociedad de Desarrollo de La Curtidora. Aunque aún no está decidido, lo más probable es que el proceso de selección se formalice a través de una empresa especializada y no de manera directa por la Sociedad de Desarrollo.

Dos razones justifican esa decisión. Por una parte, agilizar los plazos. Y, la más importante, la complejidad del puesto. No existen muchos antecedentes del perfil del futuro gerente o coordinador de Avilés Enseña. Deberá mantener una relación con las entidades que participan en el proyecto, como puede ser el Instituto Cervantes y la Universidad de Oviedo, fundamental desde el momento que aporta la tutela académica.

Pero también deberá asumir la elaboración y ejecución del plan de marketing, además de la gestión del proyecto con la ciudad y atender a la propia evolución de una iniciativa de estas características. «Es importante contar con el apoyo de la red del Instituto Cervantes, pero también se debe tener nuestra propia actividad de promoción», aseguró Manuel Campa.

De ahí que se vea más eficiente elaborar una definición del puesto y trazar el perfil ideal del profesional para que sea una empresa especializada en gestión de personal la encargada de la selección

De esta manera, el gobierno municipal conocería al inicio del otoño la persona encargada de gestionar el Avilés Enseña. «Nos gustaría que fuese entre septiembre y octubre para poner las bases de cara al próximo verano y el curso 2020/21», explica Manuel Campa, consciente de que un proyecto de estas características necesita de un rodaje paulatino antes de demostrar todo su potencial.

«Este año, diferentes iniciativas privadas evidencian el potencial que hay en la ciudad para esta actividad», explica Manuel Campo. Las estancias de estudiantes escoceses se saldaron con un gran éxito y trabajan en su repetición en los próximos meses. Además se anuncia la llegada de otro grupo de estudiantes, en esta ocasión rusos, para el próximo mes de septiembre. Estas actividades evidencian el potencial de la iniciativa.

«Avilés Enseña está comenzando y deberá aportar mucho a la ciudad», asegura Manuel Campa. Así, cita el potencial que existe para ayudar a fijar población en el municipio. «Una de las necesidades del proyecto es contar con docentes acreditados en la enseñanza de español para extranjeros. Es un campo que puede resultar interesante para los graduados de la Universidad de Oviedo, pero también puede ser una forma de atraer a licenciados que trabajan en el Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, que cuentan con esa experiencia y se encuentran acreditados por el Instituto Cervantes», concluye.

Entre los trabajos previos, también aparece la necesidad de fijar el salario. Aún no se ha decidido, pero la idea del gobierno es que se encuentre entre los 45.000 y los 50.000 euros anuales brutos, en la órbita de los puestos de coordinación que se crearán en el pleno de julio convocado para mañana viernes, 19 de julio.

De momento, el presupuesto municipal dispone de una partida de 70.000 euros para Avilés Enseña. Una cantidad suficiente para las nóminas del último trimestre y los gastos de funcionamiento durante ese periodo de tiempo.