Avilés estrena el primer semáforo exclusivo para autobuses en la avenida de Los Telares Se trata de una nueva indicación vertical con franjas blancas sobre fondo negro que permite agilizar la ruta de las lanzaderas y prioriza el transporte urbano frente a los turismos

El nuevo semáforo exclusivo para autobuses con una franja blanca sobre fondo negro que se ha instalado en la avenida de Los Telares de Avilés.

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:47

La Consejería de Fomento del Principado de Asturias puso en marcha el pasado mes de octubre las obras que supondrán la reordenación del tráfico en la avenida de San Agustín en Avilés y la creación de un nuevo carril bus que conectará el Hospital San Agustín con los futuros intercambiadores de Las Meanas y la estación de autobuses a través de un servicio de autobuses lanzadera que promete unir el centro de la ciudad con el centro hospitalario en tan solo cinco minutos.

Estos trabajos se suman a los que ya se han llevado a cabo con la creación del nuevo carril para autobuses en la avenida de Los Telares y además de los cambios que supone en la reordenación del tráfico se ha instalado el primer semáforo exclusivo para autobuses, una nueva indicación vertical que estos días ha sorprendido a muchos conductores al tratarse del primero de estas características que existe en Avilés.

En realidad se han instalado dos de estos semáforos a la altura del cruce peatonal frente a la entrada principal de la estación. Se trata de semáforos comunes, pero en vez de luces de colores cuenta con una señalización a base de franjas de color blanco sobre un fondo negro.

Se trata de semáforos especiales que solo deben respetar los autobuses, en ningún caso el resto de vehículos particulares. Cuando la franja blanca es horizontal los buses tienen que detenerse y cuando pasa a posición vertical tienen permitida la marcha.

Este nuevo sistema permite agilizar la ruta de los autobuses y prioriza el transporte urbano frente a turismos. De hecho, estos semáforos especiales abre el paso 15 segundos antes que los que regulan al resto de vehículos, lo que permite que el transporte urbano pueda evitar el tráfico y cumplir así con los tiempos marcados por las compañías adjudicatarias de los servicios, sobre todo esos autobuses lanzadera que prometen unir el centro de la ciudad con el centro hospitalario en tan solo cinco minutos.

Dudas con la zona azul

El entorno de la estación de autobuses de Avilés tiene otro cambio significativo y se trata de las 25 plazas de aparcamiento de zona azul que se han habilitado en el interior de la propia estación, junto a la rotonda que han en la intersección de Los Telares con Pruneda y la avenida de Lugo. Lo curioso es que estas plazas ya están pintadas y no hay ninguna señalización que prohíba aparcar en ellas, sin embargo todavía no se han colocado los parquímetros y tampoco se puede hacer el pago a través de la aplicación de Telpark, lo que estos días está creando confusión entre los conductores que no tienen claro si se pueden utilizar o se podría incurrir en una sanción.

