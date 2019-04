El Festival de Cine LGBTIQ se pone en marcha con reivindicación Jornada inaugural del festival ayer en el Centro Niemeyer. / Omar Antuña El cartel contiene diez películas y actividades paralelas y se desarrollará hasta el próximo domingo en el Niemeyer y en otros escenarios asturianos J. F. G. Domingo, 7 abril 2019, 08:59

La proyección de la película 'Até que o porno nos separe' abrió ayer en el Niemeyer la cuarta edición del Festival de Cine LGBTIQ, un certamen que «contribuye a normalizar una realidad que siempre ha existido», según manifestó durante el acto inaugural la alcaldesa, Mariví Monteserín, en alusión a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, colectivos cuyo acrónimo da nombre al festival.

El cartel recoge diez películas y veintidós pases, tanto en el Niemeyer como en escenarios de otras localidades, y se completa con dos exposiciones, otras tantas mesas redondas, una sesión de cortos británicos a la que asistirán alumnos de distintos centros es colares y la proyección en la jornada de clausura, el 13 de abril, de la ópera 'Billy Budd', de Benjamin Britten, grabada en el Teatro Real,

Además de 'Até que o porno nos separe', ayer se proyectaron otras dos películas, 'The happy prince', coincidiendo con el acto inaugural, y 'Un couteau dans le coeur'. Las tres tendrán un segundo pase, programados para las 18 horas de mañana lunes y del jueves y para las 20.30 del martes.

Completan el programa 'Let me fall', lunes 8 y jueves 11 a las 20.30 horas; 'Tinta bruta', hoy domingo a las 12 horas y mañana lunes a las 18; 'As boas maneiras', hoy domingo a las 20.30 y el miércoles a las 20 en el Valey de Castrillón; 'Las hijas del fuego', hoy domingo a la 18 y el miércoles a las 20.30; 'The miseducation of Cameron Post', mañana lunes a las 20 en el Teatro Filarmónica deOviedo y el viernes a las 16 en el Niemeyer; 'El silencio es un cuerpo que cae', hoy domingo a las 16 y el jueves a la misma hora; y 'Rafiki', el viernes a las 20.30 horas y el sábado en Fick Plusy el domingo en Saco Oviedo, también a las 20.30 horas.

En cuanto a las exposiciones, son 'Identidad e intimidad', del fotógrafo madrileño Germán Gómez, hasta el 23 de junio en el Niemeyer, y 'Por amor al arte', de Roberto Carrillo, desde mañana lunes hasta el día 30 en la Factoría Cultural. El espacio para el debate y la reflexión llegará de la mano de dos mesas redondas, 'Identidades alternativas y memoria histórica' (martes) y 'Mujeres LBTI: referencias históricas, lucha social, violencia, modelos de referencia y espacio futuro» (miércoles), en ambos casos a partir de las seis de la tarde en el Niemeyer. La sesión de cortos se proyectará el día 12 a partir de las seis de la tarde y darán paso a sendos debates protagonizados por alumnos de secundaria.

Durante su intervención, Monteserín apeló a un programa municipal «donde los adolescentes comparten experiencias e inquietudes sobre su propia identidad sexual», y advirtió de «otros siguen amenazando con suprimir los derechos conquistados».