El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Avilés impulsa la gestión de los proyectos con fondos europeos

R. D.

AVILÉS.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Avilés impulsará la gestión administrativa de los proyectos que se están llevando a cabo con fondos europeos con la contratación de una empresa externa para llevar a cabo labores de apoyo y asistencia técnica. El contrato acaba de salir a concurso por un importe de 29.000 euros anuales, con una previsión de un año inicial prorrogable a otros dos.

Se prevé que haya al menos cuatro figuras de distintos perfiles que apoyen al consistorio en la compleja gestión de estos fondos europeos: un director de proyecto, un coordinador de proyecto técnico, un experto jurídico y un director experto en el sector medio ambiental.

El objetivo es que asistan a los técnicos municipales en la gestión y el seguimiento de los proyectos, tanto los que ya se han presentado como de aquellos que se puedan presentar, organizando información, haciendo análisis, seguimiento y justificación de dichos proyectos, así como garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En la actualidad hay subvenciones concedidas y en justificación en trece líneas, desde las zonas de bajas emisiones a educación, rehabilitación de barrios, servicios sociales, rehabilitación de edificios públicos, promoción de la vida saludable, recogida separada de residuos, programas de mayores, informática, cultura y turismo.

La empresa adjudicataria deberá estar vigilante a todas ellas, garantizando que se cumplen los plazos y que los contratistas cumplen sus obligaciones de ejecución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés impulsa la gestión de los proyectos con fondos europeos