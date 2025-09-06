Avilés impulsa la gestión de los proyectos con fondos europeos

R. D. AVILÉS. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Avilés impulsará la gestión administrativa de los proyectos que se están llevando a cabo con fondos europeos con la contratación de una empresa externa para llevar a cabo labores de apoyo y asistencia técnica. El contrato acaba de salir a concurso por un importe de 29.000 euros anuales, con una previsión de un año inicial prorrogable a otros dos.

Se prevé que haya al menos cuatro figuras de distintos perfiles que apoyen al consistorio en la compleja gestión de estos fondos europeos: un director de proyecto, un coordinador de proyecto técnico, un experto jurídico y un director experto en el sector medio ambiental.

El objetivo es que asistan a los técnicos municipales en la gestión y el seguimiento de los proyectos, tanto los que ya se han presentado como de aquellos que se puedan presentar, organizando información, haciendo análisis, seguimiento y justificación de dichos proyectos, así como garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En la actualidad hay subvenciones concedidas y en justificación en trece líneas, desde las zonas de bajas emisiones a educación, rehabilitación de barrios, servicios sociales, rehabilitación de edificios públicos, promoción de la vida saludable, recogida separada de residuos, programas de mayores, informática, cultura y turismo.

La empresa adjudicataria deberá estar vigilante a todas ellas, garantizando que se cumplen los plazos y que los contratistas cumplen sus obligaciones de ejecución.