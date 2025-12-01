Llaranes cierra las fiestas de Santa Bárbara Los festejos incluyeron un homenaje a los 'Güelos' del barrio avilesino, Rosa Cuevas y Tomás Álvarez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

Llaranes, en Avilés, despidió las tradicionales fiestas de Santa Bárbara con una comida popular en la que participaron 150 personas, muchas de ellas inscribiéndose en el pote de berzas que se ofrecía.

La Asociación de Vecinos Santa Bárbara de Llaranes, la Comisión de Fiestas de Llaranes y la Cofradía de la Sardina Arenque han organizado este año los festejos patronales.

La jornada del domingo comenzó con la misa y, tras ella, se produjo la actuación de Jorge Rouget. La sobremesa de la comida contó con un bingo y se cerró la tarde con la actuación De Sur a Norte como colofón de un intenso fin de semana festivo en el que no faltó una jornada infantil o, el pasado sábado, el homenaje a los 'Güelos' del popular barrio, que este año fueron Rosa Cuevas y Tomás Álvarez.