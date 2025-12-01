El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PABLO NOSTI

Llaranes cierra las fiestas de Santa Bárbara

Los festejos incluyeron un homenaje a los 'Güelos' del barrio avilesino, Rosa Cuevas y Tomás Álvarez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:18

Comenta

Llaranes, en Avilés, despidió las tradicionales fiestas de Santa Bárbara con una comida popular en la que participaron 150 personas, muchas de ellas inscribiéndose en el pote de berzas que se ofrecía.

La Asociación de Vecinos Santa Bárbara de Llaranes, la Comisión de Fiestas de Llaranes y la Cofradía de la Sardina Arenque han organizado este año los festejos patronales.

La jornada del domingo comenzó con la misa y, tras ella, se produjo la actuación de Jorge Rouget. La sobremesa de la comida contó con un bingo y se cerró la tarde con la actuación De Sur a Norte como colofón de un intenso fin de semana festivo en el que no faltó una jornada infantil o, el pasado sábado, el homenaje a los 'Güelos' del popular barrio, que este año fueron Rosa Cuevas y Tomás Álvarez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  7. 7 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  8. 8

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  9. 9 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»
  10. 10

    La industria asturiana encara el fin de año con una sangría de recortes en el empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llaranes cierra las fiestas de Santa Bárbara

Llaranes cierra las fiestas de Santa Bárbara