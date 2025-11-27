El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un lazo negro en señal de luto en la entrada delIES Carreño Miranda. J. C. Román

El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años

El pequeño, de doce años de edad y jugador de la cantera de la sección de baloncesto del ADBA-Sanfer, se desplomó durante un entrenamiento

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:54

El colegio San Fernando y el instituto Carreño Miranda de Avilés está hoy de luto por el fallecimiento repentino de un menor de doce años que formaba parte del equipo de baloncesto del primero de los centros y cursaba estudios en el segundo.

El pequeño había acudido en la tarde del martes a uno de los entrenamientos habituales de la sección infantil del Sanfer y se encontraba practicando deporte con sus compañeros cuando comenzó a encontrarse mal. Se lo comunicó a su entrenador y, poco después, se desvaneció sin que ya pudiera hacerse nada por su vida.

El fallecimiento del joven, que se entrenaba en el Sanfer por primera vez este año, después de haber formado parte del equipo de su colegio, el Enrique Alonso, ha causado un enorme impacto en el centro, donde sus compañeros están siendo atendidos por los psicólogos para ayudarles a afrontar la tragedia.

«Estamos intentando arroparles en todo lo posible, así como al equipo técnico y, por supuesto, a la familia», aseguran en el centro. De momento, hoy se han suspendido los entrenamientos en señal de duelo.

La consternación era aún mayor en el Carreño Miranda, donde el niño había iniciado este cursos us estudios de secundaria. Allí igualmente fue necesario poner a disposición del alumnado y del propio personal del centro al servicio de orientación y atención psicológica para ayudar a gestionar la falta, tan repentina e ineseperada.

El centro suspendió además las actividades no lectivas programadas para la jornada de hoy, cuando se prevé además realizar un acto de homenaje al alumno fallecido. Las banderas de ambos centros, el Carreño Miranda y el San fernando, ondean a media hasta el próximo viernes en señal de duelo.

También el club en que entrebaba, el ADBA-Sanfer, quiso hacer públicas sus condolencias. «En estos momentos tan dolorosos, toda la familia de ADBA-Sanfer se une para enviar nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, amigos, compañeros, entrenadores… todas las personas que con mucho cariño, han formado parte de su vida. No le vamos a olvidar nunca», expresaron en un comunicado.

