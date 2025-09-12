Avilés medirá la huella de carbono en los hoteles y los edificios públicos

Las empresas de Avilés ya pueden calcular su huella de carbono gracias a una herramienta diseñada a través del centro de empresas de La Curtidora, ... y ahora se pretende hacer lo mismo pero con otro objetivo: el de los edificio públicos y los hoteles de la ciudad. Para ello el Ayuntamiento acaba de sacar a concurso un contrato por valor de 43.000 euros, que servirán para desarrollar una aplicación informática para la medición y el cálculo de la huella de carbono, así como un plan de reducción de emisiones para el Ayuntamiento.

El objetivo no es otro que el de servir como ejemplo y «promover mejoras continuas en el comportamiento medioambiental», ya que se considera que «las administraciones tienen un papel ejemplarizante en la transición energética del sector público contribuyendo a una economía climáticamente neutra, lo que repercutirá en un mayor ahorro económico y, por ende, en el uso más racional de los recursos públicos».

Para ello se pretende calcular las emisiones de los edificios municipales y también de los hoteles, ya que se cuenta con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística para convertir Avilés en un «destino turístico neutro».

La previsión es analizar tanto la casa consistorial como el resto de edificios de atención al público como las instalaciones deportivas, los centros culturales y educativos, los de servicios sociales y hasta los puntos de préstamo de bicicletas, el vivero, o el cementerio, además de los principales hoteles de la ciudad: el Palacio de Avilés, el Don Pedro, la Serrana, Villa de Avilés y Villalegre. En total: más de cuatrocientos suministros de electricidad y más de medio centenar de gas.

Plan de reducción

La empresa que resulte adjudicataria deberá elaborar un informe de la huella de carbono medida, que deberá además verificar u, lo más importante, establecer un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en que se incluyan las posibles medidas a aplicar para menguar esa huella. La intención es plantear medidas de reducción para un periodo de cinco años.

Con la herramienta que se diseñe para medir esa huella de carbono, se podrá comprobar con relativa facilidad si ese plan funciona y, efectivamente, se logran reducir las emisiones.