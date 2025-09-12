El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de turistas paseando delante del Ayuntamiento de Avilés. Juan Carlos Román

Avilés medirá la huella de carbono en los hoteles y los edificios públicos

El Ayuntamiento destinará 43.000 euros para desarrollar una herramienta informática que permita hacer las mediciones y el cálculo

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

Las empresas de Avilés ya pueden calcular su huella de carbono gracias a una herramienta diseñada a través del centro de empresas de La Curtidora, ... y ahora se pretende hacer lo mismo pero con otro objetivo: el de los edificio públicos y los hoteles de la ciudad. Para ello el Ayuntamiento acaba de sacar a concurso un contrato por valor de 43.000 euros, que servirán para desarrollar una aplicación informática para la medición y el cálculo de la huella de carbono, así como un plan de reducción de emisiones para el Ayuntamiento.

