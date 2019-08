«Avilés necesita un cambio total para convertirse en una ciudad atractiva» Estefanía Rodríguez, en La Ferrería. / MARIETA Estefanía Rodríguez, Concejala del PP «Creo que la prioridad del PSOE a la hora de pactar será Ciudadanos, como en el anterior mandato, pero si nos buscan nos van a encontrar» J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:33

Abogada con despacho propio en Avilés, casada y con un hijo, Estefanía Rodríguez Serrano es una de las diecisiete novedades de la presente corporación. Forma parte del grupo municipal de PP, formado por cuatro concejales, dos menos que en el anterior mandato. Ninguno de ellos ha repetido en el actual.

-¿Qué le ha llevado a la política?

-Milito en el PP desde hace años y nuestra candidata a las alcaldía, Esther Llamazares, me propuso entrar a formar parte de la candidatura. Al principió me pilló por sorpresa y finalmente acepté. Es la única forma de intentar cambiar las cosas.

«Hay que tomar todas medidas para atraer empresas y frenar la huida demográfica» «Vamos a defender la enseñanza concertada y la gratuidad de las escuelas de cero a tres»

-¿Qué hay que cambiar en Avilés?

-Hay muchos proyectos enquistados que llevan años sin resolverse, como el de la Isla de la Innovación o el soterramiento ferroviario. Avilés necesita un cambio total para convertirla en una ciudad atractiva. Ahora mismo no lo es, y el PSOE no ha hecho mucho por evitarlo. Por eso la gente se va, porque no hay oportunidades.

-¿Qué se podría hacer?

-Hacer de Avilés una ciudad atractiva para, trabajar, vivir y estudiar pasa por crear empleo. Hace falta tomar incentivos fiscales para favorecer la creación de empresas y toda una serie de medidas que hay que adoptar no solo desde el Ayuntamiento, también desde el resto de las administraciones públicas.

-¿Cómo valora el resultado electoral?

-Ha sido malo. El PP es un partido de gobierno y no podemos conformarnos con cuatro concejales. También es verdad que partimos de una situación muy mala propiciada por la marcha de tres de nuestros concejales al poco de iniciarse la legislatura y por la fragmentación del centro-derecha. Desde este punto de vista el resultado es aceptable, pero no bueno.

-¿Da la crisis por zanjada?

-Zanjada y superada. A nivel local tenemos un grupo municipal fuerte, cohesionado y unido.

-¿Cómo ha sido el aterrizaje en el Ayuntamiento?

-Las primeras sensaciones son bastante positivas. El clima es bueno, hay muchos proyectos que hay que sacar adelante a lo largo de la legislatura.

-¿Se ve igual desde dentro que desde afuera?

-No. Cuando estás en la corporación eres consciente de que todo va más lento de lo que deseas, pero habrá que ir sacando los proyectos adelante.

-¿Cuáles son los prioritarios?

-Al margen del soterramiento y de la Isla de la Innovación, para nosotros la prioridad absoluta es crear empleo. Hay que tomar todas las medidas necesarias para atraer empresas y frenar la huida demográfica.

-¿Ve posibilidades de pacto con el PSOE?

-Nosotros estamos dispuestos a apoyar todas las propuestas que sean positivas para la ciudad. El PSOE no tiene mayoría absoluta, así que tendrá que buscar alianzas. Creo que su prioridad será Ciudadanos, como lo ha sido a lo largo de la pasada legislatura, pero a poco que nos busquen nos van a encontrar.

-¿De qué áreas se va a encargar?

-Educación, Personal y Juventud.

-Últimamente el personal es un asunto conflictivo.

-La política que desde hace años mantiene el PSOE en este terreno es nefasta, y la consecuencia son los conflictos y los reveses judiciales que ha sufrido el Ayuntamiento. De todas formas, como oposición nuestra principal labor es fiscalizar.

-¿Y en Educación?

-Obviamente vamos a seguir nuestras líneas, defender a ultranza la enseñanza concertada y tratar de impulsar la gratuidad de las escuelas de cero a tres años, extremo que no parece muy probable.

-¿Cree que habrá elecciones nacionales en noviembre?

-No lo creo. El PSOE va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para permanecer en La Moncloa. Pedro Sánchez lo tiene muy claro, y al final acabará encontrándose con Podemos.

-Las últimas encuestas pronostican que el PSOE obtendría una victoria holgada?

-Eso parece, pero las encuestas no siempre aciertan.