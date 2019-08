Avilés ofrece visitas guiadas para conocer la ciudad en clave femenina La concejala de Turismo, Raquel Ruiz López, ayer con la historiadora Patricia Pérez. / OMAR ANTUÑA El proyecto nace para divulgar el patrimonio local con rutas gratuitas desde una nueva perspectiva de género ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 10 agosto 2019, 01:37

Avilés no para de sumar propuestas culturales a su verano y ahora lo hace también con perspectiva de género. Es el caso de la nueva iniciativa 'Avilés en femenino', presentada ayer por la concejala de Turismo, Raquel Ruiz López, y Patricia Pérez, historiadora y gestora de la entidad cultural avilesina 'Cuéntame un cuadro', que participa en el proyecto. Esta nueva actividad consistirá en tres visitas guiadas gratuitas por el arte y la historia de la ciudad «pero con perspectiva de género, con las calles del casco histórico, sus rincones y personajes más emblemáticos como protagonistas», destacó Ruiz.

Esta nueva propuesta cultural se desarrollará los días 12, 19 y 26 de agosto, desde las 19.30 horas, con la Oficina de Turismo como punto de encuentro y lugar de inscripción previa, dado que las plazas son limitadas y se formarán grupos de veinticinco personas.

Según explicaron ayer, quienes se apunten a las rutas -que tendrán aproximadamente una hora de duración- harán un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad como la estatua de La Monstrua, la Iglesia nueva de Sabugo o la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, «que servirán como escenario para reflexionar sobre el papel que las mujeres han jugado a lo largo de la Historia, mientras nos acercamos a nombres propios importantes para Avilés como Maruja Mallo, Ana de Valle u Obdulia García», destacaron las organizadoras.

También se irá avanzando en el tiempo según se recorran las calles de Avilés. «Empezaremos por la Edad Media, conociendo el capitel de la iglesia de los Padres Franciscanos y analizando la figura bíblica tan negativa de Eva y como le fue a las mujeres en esta época con esta carta de presentación», explicó Patricia Pérez. A través de la visita guiada por Avilés se conocerán mujeres olvidadas por la historia como Christine de Pizan, la que está considerada como la primera mujer que se pudo ganar la vida con la escritura, allá por el siglo XIV.

Los participantes también descubrirán que Pedro Menéndez no fue el único Adelantado avilesino. «Isabel Barreta fue la primera mujer Adelantada de los mares del sur y su figura no ha trascendido como se merece», destacaban las organizadoras. De hecho, en la presentación se reconoció que no fue fácil encontrar mujeres relevantes en la historia avilesina, «porque a quienes escribieron la historia en el siglo XIX no les interesó que apareciesen», destacó pérez. Los movimientos feministas surgidos en el siglo XX han luchado y luchan porque esta perspectiva histórica cambie poco a poco.

Ayer también se adelantó que quienes se apunten a la iniciativa 'Avilés en femenino' «podrán descubrir que en la ciudad tenemos nuestro propio código Da Vinci, concretamente en la portada de la Iglesia Nueva de Sabugo», aunque la organizadora no quiso desvelar más detalles a cerca de este curioso secreto.

En definitiva, un recorrido por las calles de Avilés con otra mirada, una perspectiva de género para descubrir el verdadero papel de la mujer en la Historia a partir del patrimonio y la historia de la ciudad.