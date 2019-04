La procesión de Semana Santa en Versalles enfrenta al cura y la cofradía Los vecinos portaron a hombros la imagen de la Virgen por las calles del barrio. / / PATRICIA BREGÓN El párroco advierte que será la última que permita y exige que la hermandad se lleve el paso, mientras el hermano mayor pide la firma del Arzobispado Y. DE LUIS / S. GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 2 abril 2019, 03:10

La procesión de Cristo en el Huerto de los Olivos que desde hace cuatro años recorre cada tarde de Ramos las calles de Versalles enfrenta al párroco y la cofradía que la organiza, la Hermandad del Cristo de la Verdad y la Vida. El cura, David Cuenca, ha advertido a la cofradía que la de este año será la última que se celebre y que no irá acompañada por ninguna institución religiosa ni párrocos.

Según mantiene, el hermano mayor de la cofradía, José Villoldo, «va por libre, ha organizado la procesión sin contar conmigo. Se han editado carteles con la hora sin que a mí nadie me comunicara nada». Afirma además que la hermandad «no tiene estatutos, ni forma parte de la unidad parroquial o del Arciprestazgo, y ni siquiera está dentro de la Junta de Cofradías». Aclara también que se trata de una decisión adoptada por el Arciprestazgo y no solo por él.

La Hermandad del Cristo de la Verdad y la Vida nació de una escisión de la del Santo Entierro y rodeada inicialmente de polémica, pero sus estatutos están aprobados y firmados por el Arzobispado como los del resto de cofradías, según muestra el hermano mayor. «Dice el cura que no nos reconoce como cofradía, no entiendo por qué», señala Villoldo, y recuerda que en su momento fue el obispo auxiliar el que aconsejó que se llevase la imagen, entonces todavía en construcción, a un barrio de la ciudad para zanjar las disputas, como así se hizo, y cuando se finalizó el paso fue bendecido en la iglesia de Cristo Rey de Versalles.

«Ahora parece que no se nos quiere en Versalles, incluso se me ha dicho que me lleve la imagen, que la meta debajo de un puente o en un garaje, donde quiera; pero no sacaremos nada de la iglesia si no se nos pide por parte del Arzobispado por escrito y con su sello correspondiente, dejando claro todos los términos, porque no nos podemos fiar de que después se nos vaya a denunciar por llevarnos el paso», asegura el hermano mayor.

De esta forma, la celebración de esta procesión está en este momento en el aire «No me importa que no quiera acompañarla el párroco, pero no me fío de que salgamos de la iglesia con el paso y luego pueda volver a meterlo», señala el hermano mayor. La cofradía ya había hecho todas las gestiones para la celebración de la procesión pagando los seguros necesarios. Si finalmente no se celebra, no descarta denunciar al párroco por los daños y perjuicios ocasionados.