Avilés refuerza los programas de conciliación familiar y el aprendizaje de idiomas

El servicio municipal de Educación es uno de los grandes beneficiados en el anteproyecto de presupuestos presentado esta semana por el gobierno local, con ... un incremento muy importante que redundará en el impulso de algunos de sus programas, principalmente los que tienen que ver con la conciliación, y la creación de algunos nuevos.

Una de las medidas más importantes tiene que ver con el programa de actividades extraescolares, cuyo presupuesto crecerá en cerca de un 70%, al pasar de los 225.000 euros actuales a los 374.000. Eso permitirá, por una parte, realizar una oferta mayor, y por otra ampliar la actividad a los meses de junio y septiembre.

Esos dos meses que marcan el inicio y el final de curso se ofrecerá la posibilidad de que los menores puedan permanecer en el centro hasta las cuatro de la tarde, cuando hasta ahora sólo se les permitía estar hasta las tres. Solía plantear problemas a muchas familias porque los menores salen una hora antes, a la una en lugar de a las dos, como ocurre el resto del curso. El servicio de comedor seguía cubriendo dos horas, pero en lugar de dos a cuatro, este era de una a tres , lo que no cubría la franja que algunas familias necesitaban para poder llegar del trabajo a recoger a sus hijos. Ahora, esa hora se cubrirá a través del servicio de extraescolares, y se planteará como una actividad más, aunque no será probablemente hasta el próximo curso escolar.

La Concejalía de Educación plantea, además, una ampliación de otra de las medidas de conciliación que cuenta con una mayor aceptación: los talleres infantiles (TIA). Esta actividad de ocio matinal que comenzó ofreciéndose durante el verano y hace unos años se extendió con éxito a todos los periodos vacacionales y días no lectivos, ahora dará un nuevo salto. Por una parte se extenderá a los barrios, ofreciéndose en la zona de La Toba y Llaranes, cuando hasta ahora se había restringido al centro y Versalles, y se plantea la apertura de un turno de tarde para atender a esas familias donde los progenitores tienen turno de tarde o les resulta más difícil encontrar un cuidador para sus hijos pequeños en esa franja horaria que por la mañana.

Cursos de idiomas

También se verá reforzado el mantenimiento de los colegios, y se plantea además una nueva línea de subvenciones para potenciar el aprendizaje de idiomas y los viajes educativos. Se trata de ayudar a aquellas familias con menores recursos para que sus hijos puedan participar en algunas actividades que ofertan muchos centros y que tienen que ver con estancias de inmersión lingüística, viajes de idiomas que suelen ser de tres o cuatro días a entornos cercanos en los que se llevan a cabo actividades en idiomas extranjeros, principalmente en inglés. Son las familias las que lo costean, por lo que muchos niños se quedaban fuera por motivos económicos. Ahora Educación plantea poder ayudar a sufragar estas actividades.