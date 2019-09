El PP de Avilés propone implantar un servicio de Protección Civil municipal Llamazares presentó la propuesta ayer en el ayuntamiento. / MARIETA Llevarán la propuesta al próximo Pleno, en el que votarán a favor del acuerdo sobre las inversiones sostenibles a financiar con el remanente ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 1 octubre 2019, 01:05

El PP planteó ayer implantar un servicio de Protección Civil Municipal, un cuerpo de voluntarios que nunca ha existido en la ciudad. «En otros lugares como Oviedo, Gijón o Corvera sí lo tienen y consideramos que dado el tamaño, la actividad y número de habitantes de Avilés, es un servicio totalmente necesario», destacó ayer la portavoz popular, Esther Llamazares, que aseguró que esta propuesta será llevada al próximo pleno.

La popular también asegura que «creemos que es un cuerpo que no se necesita solo en caso de catástrofes, pues son un gran apoyo para los cuerpos de seguridad en eventos importantes como fiestas, congresos o acontecimientos deportivos», eventos en los que Llamazares considera que «en Avilés no tenemos una cobertura de efectivos suficientemente amplia».

Lo cierto es que la Ley de Bases del Régimen Local se establece que los municipios de más de 20.000 habitantes deben prestar obligatoriamente los servicios de Protección Civil, «y por tanto no entendemos como, no solo no contamos con este servicio en Avilés, si no que nunca se ha planteado su implantación.

El servicio de Protección Civil , que se organiza de manera altruista por personas residentes en el propio municipio, debe estar coordinado por la Policía Local y depende directamente de Alcaldía, «por lo que consideramos que corresponde a la alcaldesa determinar si Avilés debe contar con este servicio de seguridad, y posteriormente las competencias del mismo».

Inversiones sostenibles

Por otra parte, el PP es uno de los grupos municipales que más iniciativas ha conseguido incluir en el principio de acuerdo con el equipo de gobierno sobre las inversiones sostenibles a financiar con cargo al remanente de tesorería. Es por eso que ya han confirmado que apoyarán la votación del próximo Pleno para aprobar dichas inversiones «aunque creemos que se deberá seguir trabajando porque son necesidades reales que tienen los ciudadanos».

Entre las medidas más urgentes, el grupo popular destaca diferentes actuaciones en Valliniello donde, por el momento, se está estudiando la rehabilitación del lavadero y la fuente Cueto. La otra prioridad para el PP es la acción integral en Jardín de Cantos, «un barrio que lleva muchos años abandonado. Hemos conseguido que el concejal de Urbanismo se comprometa a incluir estas actuaciones en los presupuestos de 2020», concluye Llamazares.