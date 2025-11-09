Avilés recupera la memoria de Cástor González Álvarez Una muestra en el Valdecarzana recupera algunos trabajos y documentos del artista avilesino cuando estuvo apresado en León

Cástor González era ya mayor y el Alzheimer había ya comenzado a hacer mella en él. Dos familiares le ayudaron a levantarse de una butaca y ese gesto le llevó a decir: «¡Soltadme, que no he hecho nada!». Había recordado probablemente sus tiempos cautivo en el convento leonés de San Marcos, que fue campo de concentración durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. De aquellos años, además de los recuerdos, a Cástor González le quedaron dibujos, bocetos, caricaturas, postales y apuntes entre otros documentos, que atestiguan no solo las capacidades artísticas del avilesino, sino también su afán por dejar testimonio de lo que allí ocurría y que ahora se puede ver en la sala de exposiciones del palacio de Valdercarzana.

La muestra 'Cástor González y el campo de concentración de San Marcos' fue expuesta por primera vez en el Museo de León en 2022 y ahora, en el marco del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo, podrá verse en Avilés durante todo este mes.

Comisariada por Rubén Domínguez, exhibe una selección de los fondos de Cástor del Museo de la Historia Urbana de Avilés, que en su día viajaron a León. Son caricaturas de militares y compañeros,, elementos asociados a los diseños que hacía del San Marcos, algunas de las 'postales de Marquitos' y uno de sus blocs de dibujo, entre otros elementos a los que acompañan unos paneles explicativos que contextualizan la documentación exhibida en las vitrinas

Apertura

La muestra se inauguró ayer con la presencia de la concejala de Memoria Ana Solís, el director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta, Rubén Domínguez y el nieto del artista, llamado también Cástor González, quien quiso no solo poner en valor el legado de su abuelo, sino también el hecho de que hoy pudiera «recordarse en su ciudad».

«Este debe ser un punto de partida parque que Avilés empiece a hacer justicia con sus propios artistas», reclamó además Domínguez. Por su parte, Ana Solín recordó que su abuelo también estuvo preso en San Solís reivindicó que «debemos estar orgullosos de nuestro pasado y ser dignos merecedores del testigo que nos dejaron nuestros predecesores en la lucha por unos valores».