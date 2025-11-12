El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laureano Rivas, Ana Solís, Begoña Collado, Alejandro Ferrer, Manuel Hidalgo y Víctor Tirador. Pablo Nosti
Jornadas de Memoria Democrática

Avilés recupera la memoria de su transición a la democracia

El palacio de Camposagrado acoge hasta el día 21 una colección que recuerda la situación de la ciudad y Asturias en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado.

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Hubo un tiempo que Avilés era una ciudad gris, con mares de chabolas, los lodos siderúrgicos formaban una barrera entre la ciudad y la mar y la vieja Casa Municipal de Cultura era un hervidero de animación cultural de primer orden. Es la ciudad de la Transición, cuya memoria se recuerda en la exposición que se puede visitas en el palacio de Camposagrado desde hoy miércoles hasta el próximo 21 de noviembre, de 10 a 13:30 y de 16 a 19 horas de lunes y viernes. Los sábados sólo estará abierta de 10 a 13 horas. La entrada es gratuita.

La exposición se enmarca en las actividades de la VII Jornada de Memoria Democrática organizada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés y Comarca. La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, inauguró la muestra destacando que «nos permite recordar la lucha para conseguir los derechos y libertades básicos que hoy tenemos y que se pueden perder».

La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, destacó como en esos años la ciudad demostró su capacidad para integrar a las personas que habían llegado a Avilés, una actitud que debe mantenerse con la inmigración actual, según destacó la edil.

La exposición es la suma de dos colecciones previas. Por una parte, la Fundación Juan Muñiz Zapico aporta su muestra sobre la Transición en Asturias, donde no faltan fotos de los personajes de ese momento histórico o las diferentes convocatorias electorales. Su representante en la inauguración, Alejandro Ferrer, subrayó que la visita permite comprender «la transformación política y social de Asturias».

A ella se une la recuperación de las imágenes de Nardo Villaboy con la que se inauguró en su día el Museo de la Historia Urbana de Avilés. Manuel Ángel Hidalgo ejerció de comisario y esta mañana destacaba como «evidencia los cambios sociales y políticos de la ciudad, la transformación económica, y también la vida cultural que había en esos momentos».

Desde la Plataforma, Laureano Rivas desveló que se había invitado a todos los centros escolares de la ciudad a acudir a visitarla, puesto que es «fundamental que los jóvenes conozcan esta parte de la historia de la ciudad».

Imagen de Galeria

Lodos siderúrgicos

Su presencia hasta entrado el actual siglo condicionó la relación de la ciudad con la ría. Nardo Villabo, reproducción de Pablo Nosti
Imagen de Galeria

Democracia

Manuel Ponga en la constitución de la primera corporación democrática, en la que saldría elegido alcalde. Nardo Villaboy, reproducción de Pablo Nosti.
Imagen de Galeria

Ensidesa

La actividad de la gran empresa siderúrgica condicionó a la ciudad. Nardo Villaboy, reproducción de Pablo Nosti.
Imagen de Galeria

Casa de Cultura

Lo más destacado de la intelectualidad española acercó sus reflexiones a Avilés. Nardo Villaboy, reproducción de Pablo Nosti.
Imagen de Galeria

Público

Los asistentes recuerdan los momentos de la Transición. Pablo Nosti.

