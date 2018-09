Avilés registra una petición de salario social cada día y dos de ayudas de emergencia Las oficinas de Servicios Sociales en la calle Marcos del Torniello. La ciudad divide la atención social en cuatro áreas, Carbayedo, Villalegre, Sabugo y El Arbolón. / MARIETA El perfil es de una mujer de entre 35 y 64 años con hijos a su cargo en muchos casos, además de jubilados con pensiones bajas RUTH ARIAS AVILÉS. Domingo, 30 septiembre 2018, 04:06

La situación económica ha mejorado y el paro desciende. Eso es una tendencia generalizada en todo el país y Avilés no es una excepción. No obstante, las familias siguen acudiendo en un número muy importante a los Servicios Sociales municipales para solicitar ayuda. Aún hay centenares de hogares que no son capaces de hacer frente a sus gastos básicos o a imprevistos, y el Ayuntamiento está registrando este año una media de una petición de salario social al día y dos de ayudas de emergencia.

En los ocho primeros meses del año hubo 242 personas que presentaron su solicitud para poder cobrar el salario social básico, una prestación económica periódica que el Principado concede a aquellas unidades familiares que carecen de recursos económicos para lo imprescindible y que se tramita a través de los ayuntamientos.

La cifra va en descenso. En todo el año pasado hubo 462 solicitudes, un 12% menos que el año anterior, y este parece seguir la misma tendencia, si bien el cobro de esta prestación es indefinido mientras se cumplan los requisitos y las nuevas peticiones no hacen más que sumar nuevos beneficiarios. En la comarca lo cobra alrededor del 2,5% de la población, lo que sitúa a Avilés a la cabeza de Asturias, solo superado por la cuenca del Nalón, donde los beneficiarios de esta prestación económica alcanzan el 3,1% de los habitantes de la comarca.

Las mujeres encabezan las peticiones, y representan el 64% del total, con edades muy variables que oscilan sobre todo entre los 35 y los 64 años de edad. El 17% de los solicitantes son familias monomarentales, es decir, mujeres solas con hijos a su cargo.

Si el salario social viene a atender a aquellas personas cuya situación económica es precaria de manera sostenida en el tiempo y necesitan de un apoyo mes a mes, los ayuntamientos disponen de otra línea de ayudas que viene a cubrir necesidades puntuales, y que van destinadas a unidades familiares que sufren un imprevisto en un determinado momento. El objetivo es que su situación estable no se vea comprometida por este problema momentáneo, ofreciendo una aportación económica, denominada de emergencia, que puede ser de diferente cuantía y tener distintos fines.

En lo que va de año, la mitad de estas ayudas de emergencia ha ido destinada a realizar pagos relacionados con la vivienda, sea el alquiler o la mensualidad de la hipoteca. Estas prestaciones apoyan también necesidades derivadas del mantenimiento del hogar o la cobertura de otras necesidades básicas. El año pasado el Ayuntamiento repartió a través de esta línea 476.000 euros que llegaron a 822 familias, después de haber vivido un incremento espectacular de la demanda que este año parece haberse relajado.

«Notamos que hay muchos problemas puntuales que proviene principalmente de situaciones de desempleo, desde gente que se le estropea el coche y no puede afrontar la reparación o que no puede hacerse cargo de algunas facturas», señala la concejala de Servicios Sociales, Yolanda Alonso. Su departamento ha hecho esfuerzos en los últimos tiempos para agilizar el pago de estas ayudas, que ahora se abonan hasta en tres momentos diferentes del mes para evitar demoras de más de diez días. Las familias pueden recibir los pagos los días 10, 20 ó 30 de cada mes, dependiendo de cual sea la fecha más cercana a la concesión de la cuantía económica.

Las familias tiene problemas para abonar algunas mensualidades del alquiler o la hipoteca, pero también para afrontar determinadas facturas, sobre todo las relacionadas con la energía eléctrica. «Hay muchas viviendas antiguas que no tienen calefacción por gas, sino eléctrica, y esa gente está notando mucho que la factura de la luz se dispara», explica Alonso.

Las líneas de ayuda son muy numerosas y tratan de abarcar todas las situaciones que puedan darse. Algunas de las relacionadas con la vivienda se gestionan desde la Fundación San Martín, mientras que otras dependen directamente del Ayuntamiento o del Principado, que además del salario social también dispone de ayudas al alquiler. «Este año la convocatoria salió pronto, y eso lo hemos notado en que las solicitudes para la municipal han bajado, ya que ambas son incompatibles», apunta la concejala de Bienestar Social.

Refuerzo

El año pasado fue necesario habilitar partidas económicas de refuerzo para poder atender toda la demanda, y este año no se descarta que haya que hacer lo mismo, porque la intención es «dar respuesta a todo aquel que lo necesite». De hecho, otro de los empeños de los últimos tiempos ha sido el de llegar a colectivos que atravesaban necesidades pero que nunca habían acudido a los servicios sociales por desconocimiento, y así se lanzó una campaña para difundir la existencia de las ayudas de garantía energética, a las que se han ido sumando muchas personas mayores que sobreviven gracias a pensiones muy bajas y que se estaban viendo en dificultades, pero que no las solicitaban porque no conocían su existencia.

«Hay sobre todo viudas con pensiones muy pequeñas, que nunca han acudido a nosotros, pero que ahora están empezando a hacerlos», indica Alonso, que tiene la intención de proseguir con las labores de difusión. «Hay que seguir haciéndolo, porque tenemos que intentar divulgar que los Servicios Sociales son recursos que pueden ayudar en situaciones puntuales a gente que siempre ha llevado una vida normalizada y nunca ha necesitado de ellos, expone.

El año pasado, el gasto del servicio alcanzó los 6,4 millones de euros, una cifra que representa el 9,9% del presupuesto municipal y que superó de forma importante las previsiones iniciales, que eran de seis millones de euros, lo que indica que la situación de los hogares sigue siendo precaria. Aunque la tendencia de solicitudes va a la baja, el año pasado se gestionaron desde el Ayuntamiento más de 2.000 ayudas económicas, además de otras que tienen que ver con inserción social, alojamiento u otro tipo de apoyos.