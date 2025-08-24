Avilés repite como concejo con mayor tasa de empleo industrial del país
«Los datos son fruto de una estrategia y un compromiso continuo que pone en valor la industria», asegura el concejal Manuel Campa
R. D.
AVILÉS.
Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00
A pesar de la caída del empleo en el sector de la industria registrada en los últimos años, Avilés, con un 18%, es el concejo con mayor tasa de empleo industrial del país, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. La ciudad suma 4.802 empleos en este sector, como recordó ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, quien considera que «estos datos son fruto de una estrategia y un compromiso continuo que pone en valor la industria como pilar del desarrollo local».
Avilés también se ubica a la cabeza en cuanto a la tasa de superficie industrial. Un 7% de suelo industrial frente al 5% de Gijón, 2% en Siero y Llanera y 1% en Oviedo, señala el Ayuntamiento. «Y estamos en pleno proceso de ampliación de suelo industrial con dos proyectos clave como la puesta en marcha de los terrenos de Baterías y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico», recuerda el edil , que señala que el objetivo es «superar los dos millones de metros cuadrados de suelo industrial para asegurar el crecimiento empresarial».
Formación
El consistorio o pone de manifiesto además que «somos, el único Ayuntamiento de Asturias que invierte recursos municipales en formación específica para cubrir la demanda de perfiles industriales», aludiendo a los cursos a la carta puestos en marcha por el departamento de formación, y que se realizan en colaboración con las empresas, que se benefician de la capacitación en aquellos perfiles profesionales que se adaptan a sus necesidades con el compromiso de contratar a un determinado porcentaje del alumnado.
«El gobierno municipal trabaja con determinación para que Avilés mantenga esa posición de relevancia en el sector industrial», afirma Campa.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.