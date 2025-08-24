Avilés repite como concejo con mayor tasa de empleo industrial del país «Los datos son fruto de una estrategia y un compromiso continuo que pone en valor la industria», asegura el concejal Manuel Campa

R. D. AVILÉS. Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

A pesar de la caída del empleo en el sector de la industria registrada en los últimos años, Avilés, con un 18%, es el concejo con mayor tasa de empleo industrial del país, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística. La ciudad suma 4.802 empleos en este sector, como recordó ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, quien considera que «estos datos son fruto de una estrategia y un compromiso continuo que pone en valor la industria como pilar del desarrollo local».

Avilés también se ubica a la cabeza en cuanto a la tasa de superficie industrial. Un 7% de suelo industrial frente al 5% de Gijón, 2% en Siero y Llanera y 1% en Oviedo, señala el Ayuntamiento. «Y estamos en pleno proceso de ampliación de suelo industrial con dos proyectos clave como la puesta en marcha de los terrenos de Baterías y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico», recuerda el edil , que señala que el objetivo es «superar los dos millones de metros cuadrados de suelo industrial para asegurar el crecimiento empresarial».

Formación

El consistorio o pone de manifiesto además que «somos, el único Ayuntamiento de Asturias que invierte recursos municipales en formación específica para cubrir la demanda de perfiles industriales», aludiendo a los cursos a la carta puestos en marcha por el departamento de formación, y que se realizan en colaboración con las empresas, que se benefician de la capacitación en aquellos perfiles profesionales que se adaptan a sus necesidades con el compromiso de contratar a un determinado porcentaje del alumnado.

«El gobierno municipal trabaja con determinación para que Avilés mantenga esa posición de relevancia en el sector industrial», afirma Campa.