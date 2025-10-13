Avilés reúne a las mejores voces corales

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Avilés volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para las voces corales con una nueva edición del certamen Miranda en Clave de Sol, que celebró en la Casa de Cultura su VII edición con gran éxito de público. El certamen, impulsado por el Grupo de Canto Amigos de Miranda, contó en esta ocasión con la participación de formaciones procedentes de Gijón y Oviedo. Más concretamente compartieron escenario el Ensamble Vocal Gijón y el Coro Joven Escuela de Música Divertimento de Oviedo, cerrando el evento el Grupo de Canto Amigos de Miranda bajo la dirección de Soledad Rodríguez García-Rovés.