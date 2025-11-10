Avilés contra el Ruido pedirá amparo ante los incumplimientos de la ley a instancias superiores

Avilés contra el Ruido ha logrado, desde su constitución en septiembre de 2024, que varias celebraciones festivas abandonen la pista de La Exposición. Y ... lo ha hecho sin grandes campañas de presión. Las sentencias judiciales más recientes, con amplio eco mediático, avalan su causa: la ley y los magistrados fallan a favor del descanso vecinal. De ahí que el último Festival Intercéltico se trasladara al entorno del parque de El Muelle, que algunas fiestas puntuales se celebraran en la plaza de Pedro Menéndez, que el Festival de la Cerveza adelantara sus horarios de cierre pese a mantenerse en La Exposición o que la próxima fiesta de fin de año se organice en el pabellón de La Magdalena.

Reconocen que se han conseguido avances, pero insisten en que el recinto continúa ejerciendo de 'fiestódromo' demasiadas jornadas al año. Esto se traduce no solo en un número continuado de muchas horas de ruido, sino en otra serie de molestias añadidas como la suciedad y los orines y restos que dejan algunos de quienes celebran en el entorno.

Ahora, aquellas críticas que hace meses propiciaron el nacimiento de la asociación tras años aguantando el ruido en silencio, se apoyan en datos objetivos. Haberse asociado ha permitido que la entidad tenga liquidez para encargar tres informes a empresas especializadas en mediciones acústicas que respaldan sus argumentos. Fueron solicitados este verano para monitorizar el ruido ambiental de una de las jornadas del Festival de la Cerveza, de uno de los dos días del Festival La Mar de Ruido, en el parque del Muelle, y del generado el viernes 22 de agosto, el día que se encendió el arco de luces instalado en la pista de la Exposición, y se celebró la primera verbena de las Fiestas de San Agustín.

Los informes son tan contundentes que quisieron compartirlos con los dos concejales con los que hasta ahora han mantenido línea directa, con la edil de Festejos, Yolanda Alonso, y con el de Medio Ambiente, Pelayo García. Hacerles llegar que no se quejan por gusto sino por necesidad y recalcarles, una vez más, que no están en contra de las fiestas sino en su concentración en el centro urbano de la ciudad hasta altas horas de la madrugada.

Ha pasado más de un mes y en Avilés contra el Ruido no han recibido respuesta de ninguno de los dos concejales al correo electrónico que les fue remitido. Una actitud que a la asociación le parece reveladora de la falta de interés y respeto que muestran los munícipes por sus vecinos. Sean o no sensibles a sus demandas tienen claro que van a defender sus derechos y advierten de que están dispuestos a llegar a organismos superiores que hagan respetar la ley que les da la razón. El hecho de haber pagado una cantidad nada desdeñable por cada uno de los tres informes es también indicativo de que la asociación no se creó para generar más ruido sino exactamente para lo contrario.

Mediciones acústicas

Tras la decisión de trasladar el Festival Intercéltico al parque de El Muelle se tomaron algunas medidas para amortiguar las molestias sonoras del Festival de la Cerveza en el entorno. Se decidió, por ejemplo, bajar el volumen de los conciertos y adelantar la hora de cierre. El organizador del certamen se tomó muy en serio la preocupación vecinal y se le pudo ver midiendo con un sonómetro el nivel de decibelios en los alrededores.

Los vecinos lo notaron. Sí percibieron que la pasada edición no fue tan molesta como otras. Sin embargo, superó los niveles de decibelios permitidos por la ley.

La empresa contratada registró sus mediciones desde el interior de un domicilio de la calle Esther Carreño y monitorizó el nivel de ruido transmitido a la vivienda los días 9 y 10 de agosto. Según el informe, «supera con creces los límites legislativos tanto en horario diurno como nocturno». Por ejemplo, por la noche se superaron los 45 decibelios en 27,5 llegando a alcanzar los 74 durante el concierto. El estudio aclara que la sensación de ruido para el oído humano no es proporcional el aumento de los decibelios dado que un aumento de tres decibelios supone duplicar la energía acústica. Es decir, «por cada 10 decibelios de aumento del nivel de ruido se tiene el doble de sensación de ruido».

En el caso de La Mar de Ruido, los días 14 y 15 de agosto, se midió el nivel sonoro desde las 23 horas hasta la 1 de la madrugada. Los sonómetros se instalaron en diferentes alturas (un 1º, un 2º, un 3º piso) y en diversas estancias interiores, a pesar de que la ley se refiere siempre a niveles sonoros en el exterior. En todos los casos se superaron los límites permitidos. En horario nocturno los 28 o 30 decibelios que marcan como límite la ordenanza municipal y la ley, respectivamente, alcanzaron los 55 y 60 decibelios.

El tercer informe se contrató los días 22 y 23 de agosto, en coincidencia con la primera jornada de las Fiestas de San Agustín y el encendido del arco de luces emplazado en la pista de la Exposición. La medición y los gráficos que la acompañan ilustran cómo el ruido superó ya los niveles desde las seis de la tarde y se prolongó hasta las seis de la madrugada, cuando terminó la limpieza de la zona. A primera hora, cuando las barracas comenzaron a funcionar se registraban 50 decibelios, con picos de 70, en un domicilio de la calle Esther Carreño. En cuanto se dio el pistoletazo de salida el sonido se estableció en esos 70 hasta que las pruebas de sonido de la Orquesta Cinema lo elevaron hasta los 85. Durante el concierto se establecieron en los 90.

A partir de las dos de la madrugada cayeron hasta los 60-50, por encima de los 45 permitidos, a los que solo se bajó a partir de las seis de la mañana, cuando ya se había retirado toda la gente, habían cerrado los bares, se había desmontado el camión de la orquesta y había pasado el servicio de limpieza con sus máquinas.

Una exposición al ruido que, como señalan en la asociación, solo quien la sufre sabe lo que supone y como afecta a la salud. «Cierto ruido en determinada área puede ser tolerable, pero nos parece dudoso que lo sea instalar un 'ferial' en una zona urbana», de ahí que subrayen que no van a parar hasta que se cumpla la ley.