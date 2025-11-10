El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El día del encendido del ferial de San Agustín, el 22 de agosto, se superaron los niveles sonoros permitidos desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. ARNALDO

Avilés contra el Ruido pedirá amparo ante los incumplimientos de la ley a instancias superiores

La asociación contrató tres informes el pasado verano que constataron que tres citas festivas superaron el nivel de decibelios permitido

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Avilés contra el Ruido ha logrado, desde su constitución en septiembre de 2024, que varias celebraciones festivas abandonen la pista de La Exposición. Y ... lo ha hecho sin grandes campañas de presión. Las sentencias judiciales más recientes, con amplio eco mediático, avalan su causa: la ley y los magistrados fallan a favor del descanso vecinal. De ahí que el último Festival Intercéltico se trasladara al entorno del parque de El Muelle, que algunas fiestas puntuales se celebraran en la plaza de Pedro Menéndez, que el Festival de la Cerveza adelantara sus horarios de cierre pese a mantenerse en La Exposición o que la próxima fiesta de fin de año se organice en el pabellón de La Magdalena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  2. 2 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  9. 9 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  10. 10 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés contra el Ruido pedirá amparo ante los incumplimientos de la ley a instancias superiores

Avilés contra el Ruido pedirá amparo ante los incumplimientos de la ley a instancias superiores