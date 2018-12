«En Avilés todo es una sorpresa para el congresista y eso es una ventaja» Rafael González, experto en reputación online. / MARIETA Rafael González Experto en estudios de identidad y reputación online | Recuerda que aunque la reputación online es independiente, obtenida de la suma de muchas opiniones, se puede trabajar y mejorar C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 14 diciembre 2018, 01:06

Técnicos de las ciudades españolas agrupadas en el 'Spain Convention Bureau', una red que al amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias impulsa el turismo de congresos en esas 56 localidades, celebraron ayer una jornada de trabajo sobre marketing digital en Avilés diseñada por Rafael González, socio director de la agencia de marketing Vivential Value, especializada en estudios de identidad y reputación online.

-¿56 ciudades buscando lo mismo? ¿Puede haber unión en lugar de competencia?

-Precisamente una de las máximas de los Convention Bureau es la neutralidad, que va en el propio ADN de la institución. Es un colectivo colaborativo que en estas jornadas intercambia experiencias. También es cierto que cuando un cliente tiene que decidir dónde montar un congreso puede haber cierta competencia, por eso la obsesión ahora es ser capaces de diferenciarnos. Con diferenciación y especialización no verás a tus colegas como competidores porque no vas a competir.

-¿Qué herramientas tienen las ciudades para trasladar esa imagen?

-Tenemos que ser críticos acerca de las plataformas que tenemos a nuestra disposición y valorar la aportación de páginas web, blogs y las redes sociales.

-¿Siguen funcionando los blogs?

-Siguen en vigor porque posicionan muy bien y el contenido creado va a quedarse permanentemente en internet. Aunque pensemos que la gente ya no los lee, que podría ser cierto, de cara a los buscadores siguen siendo interesantes. En cambio otras plataformas como Twitter seguramente no tiene ningún impacto para captar negocio, quizás tampoco Facebook cuando lo que queremos es la atención del organizador de un congreso.

-¿Qué queda, entonces?

-Plataformas como LinkedIn, que es más profesional, el correo electrónico, el M-Marketing (a través del móvil) o el CRM, que trata sobre cómo montar toda la arquitectura de conocimiento para hacer un seguimiento constante de los contactos que se hacen en feria. Hay que validar toda una batería de herramientas, comprobando que son las buenas para cada uno de los destinos. ¿Cumple un objetivo para la estrategia de mi destino y para mi público? Si es así, vamos a ponernos las pilas. Modas, ninguna.

-Suena muy experimental.

-Sí, claro, hay que atreverse a probar y no tener ningún problema en equivocarse. Siempre se dice que hay que equivocarse poco y, si lo haces, a ser posible que sea rápido y barato. Tenemos que hacer prueba-error porque no tenemos un manual de certeza absoluta sobre cómo va a funcionar y qué resultado vamos a obtener. Aquí no hay verdades absolutas.

-¿Cómo se genera la reputación online? ¿Es independiente?

-Tiene vida propia y no pide permiso a los destinos. Tú lo puedes escuchar o no, pero eso ya está allí. La reputación nos habla de todo: del Centro Niemeyer, de los hoteles, de los restaurantes, de las plazas, de las playas y de la lonja. Nos hablan también los congresistas, no solo los turistas vacacionales, que opinan sobre los sitios en los que han dormido, cenado y visitado. Y esa reputación va quedando ahí online, pública. A lo mejor, en un momento determinado como destino, tenemos que decirle a un empresario 'oye, mejora un poco porque estás contaminando al resto del sector'. Un turista que se va con una muy mala experiencia de un hotel se va a ir descontento con el destino.

-¿Hay que responder cuando se recibe una mala crítica?

-Hay que responder bien porque a veces hay respuestas que más valdría haber estado callado. Hay que hacerlo con educación y con el estilo corporativo, intentando que no sea una pelea de patio. Argumentando con objetividad.

-¿Y qué me dice de Avilés?

-Tiene una ventaja muy importante respecto a destinos con mayor recorrido histórico y es que la gente viene con expectativas limitadas. Es un destino relativamente desconocido y cuando llega todo es sorpresa porque no me espera unas calles tan adornadas como anoche, una plaza y una hotelería en la que hemos dormido tan interesante, no me espero este equipamiento (Centro Niemeyer). Su reputación, aunque no esté cuantificada, seguro que es buena porque la expectativa del visitante es un poco más baja que respecto a otros destinos de los que esperas que todo sea 'guau'. Eso es una ventaja y juega a favor de Avilés.