Avilés traslada solidaridad Voluntarios de Avimun, ayer en la nave avilesina de Cusan. / MARIETA Avimun clasifica el material sanitario que llevará a Gambia, donde impulsa un centro de salud YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 6 octubre 2019, 01:40

Avimun afronta su segundo viaje solidario y lo hace de nuevo con una gran implicación avilesina, no solo de viajeros que el próximo abril estarán Gambia para concluir el proyecto de construcción de un centro de salud, sino también con empresas que colaboran de distintas formas. Las naves de Cusan en la Travesía del Torno se han convertido en un espacio imprescindible en este proyecto en sus dos ediciones. En ellas ayer se clasificaron los once palés de material sanitario donado por otra empresa.

El primer viaje de esta asociación de viajeros del mundo fue a Senegal y allí consiguieron dotar a distintas poblaciones de material escolar, sanitario y construir un pozo que con la sequía del año pasado se convirtió en fundamental, no solo para la población donde estaba sino también para las colindantes que pudieron aprovechar su agua cuando sus pozos, más antiguos, habían quedado secos. Allí todavía les resta a los miembros de Avimun poner en marcha un huerto de abastecimiento, pero parece que de momento todavía no va a ser posible, porque el agua del pozo va a tener que seguir abasteciendo a las poblaciones de agua para beber y cocinar porque la temporada de lluvias nuevamente parece que va a ser mala, explica José Ramón Silva, presidente de Avimun.

Esa primera experiencia les ha servido a estos viajeros solidarios, entre los que hay muchos avilesinos y avilesinas relacionados con el sector sanitario, descubrir el gran alma solidaria de Asturias y también las dificultades para que eso se traslade a los distintos países africanos. De ahí que al encontrarse con once palés de material sanitario cedido por una empresa no dudasen en iniciar ayer en las naves de Cusan su clasificación para que no se pierda y pueda ser aprovechado por otros proyectos solidarios.

También en Venezuela

En su anterior viaje, buscaron fórmulas complicadas para conseguir llevar desde Asturias mucho material y aún así compartieron parte de esta aportación sanitaria, que se repite ahora de nuevo, con el asilo de Avilés y la asociación de amigos del sahara también en la ciudad. Ahora lo hacen con una parroquia ovetense, la de La Florida, que llevará a Venezuela en dos ambulancias también donadas parte de este material, y con los Mensajeros de la Paz del padre Ángel, que destinará el material a espacios sanitarios de Etiopía.

El nuevo proyecto de Avimun, que se puede encontrar en su web, es la construcción de un centro de salud en Gambia. Allí se plantean un proyecto muy ambicioso, de más de 20.000 euros, para el que ya llevan meses recaudando dinero con la venta de camisetas (llevan más de 1.500 vendidas) y otro material, y con la solidaridad de numerosas personas y empresas. Su objetivo no es solo reconstruir el edificio, sino dotarlo de luz y agua, además del material que ya van reuniendo. En estos meses que quedan buscarán apoyo para afrontar dos de las actuaciones más importantes y costosas en el centro de salud, la instalación de la red de suministro de electricidad y la de agua. «Encontrar una empresa que nos subvencione la luz, fundamental en un centro de salud, o también la red de suministro de agua ya nos haría poder completar el proyecto», dice Silva.