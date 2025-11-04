Avilés trazará un mapa de los espacios públicos que contribuyen a mejorar la salud ciudadana La concejalía de Ciudad Saludable analizará con distintas entidades el territorio para que los avilesinos puedan realizar sus aportacione

Cristina Del Río Avilés Martes, 4 de noviembre 2025, 22:52

Factores como la tasa de envejecimiento o la soledad son determinantes en la calidad de vida, por eso la Mesa Intersectorial de Salud acordó este martes la elaboración de un mapa de 'activos comunitarios' que contribuyan a mejorar la salud de los ciudadanos. ¿Y qué son esos activos comunitarios? Son instalaciones como parques, plazas, bancos, zonas peatonales, bibliotecas o centros sociales. Son espacios de ocio, esparcimiento y entretenimiento cuyo uso o programación, una vez identificados, se podrá ajustar y equilibrar mejor porque esta representación permitirá visibilizar también su emplazamiento por zonas y, en un momento dado, ajustarlo a la población demográfica de ese barrio en concreto.

Este es uno de las principales acuerdos adoptados por la Mesa Intesectorial, en la que se dan cita asociaciones, representantes municipales y del servicio de salud, con la consejería de Salud como dinamizadora. «Hay que trabajar la promoción de salud desde lo local», remarcó la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, y para ello queremos «marcar una hoja de ruta para orientar el cuidado de la salud en Avilés, más allá de la atención sanitaria, hacia el aprovechamiento de los activos comunitarios con la prescripción social y la generación de redes».

Señaló que son factores como la edad, el sexo o el nivel social los que influyen en la salud, pero también la tasa de envejecimiento o la soledad son importantes. De ahí que «abordar estos determinantes, por lógica, hará que la ciudadanía se encuentre más sana».

Elaborar un mapa con estos 'activos comunitarios' será, por tanto, una de las primeras acciones de la mesa junto a la de planificar la mejora de la cohesión entre las diferentes administraciones, como Ayuntamiento y el Servicio de Salud, con las entidades y asociaciones.

«Hay mucho más claro, pero ese trabajo se hará en las próximas dos semanas con encuentros con todas las asociaciones que quieran participar. En este punto, también se analizarán las necesidades», adelantó la concejala de Ciudad Saludable. Ayer asistieron técnicos de los servicios municipales de Juventud, Servicios Sociales y Mayores, Ciudad Saludable y Participación Ciudadana. De las entidades invitadas, participaron Retina, la Liga Reumatológica, AFESA y Amigos contra la Droga.

Prescripción social y redes

Ese mucho más es, aparte de identificar estos 'activos comunitarios', la prescripción social y la generación de redes. En realidad ambas van de la mano y se alinean con la tendencia que en los últimos años se está intentando implantar en las consultas de Atención Primaria no sin cierta resistencia por parte del paciente que no siempre entiende que no se pretende ahorrar el coste económico de un fármaco sino que la evidencia científica demuestra que hay otras alternativas a la clásica pastilla.

Así, la prescripción social pasa por fomentar en el paciente un estilo de vida activo, que incluya ejercicio físico y actividades sociales, porque se entiende que mejora tanto el bienestar emocional como el físico. Hay mucha evidencia científica sobre la reducción del riesgo de sufrir cáncer con un aumento de los niveles de actividad física y también de que el ejercicio reduce el riesgo de que vuelva a aparecer. Sin olvidar, una buena alimentación. De hecho, en un congreso celebrado hace unos años en Avilés, se señaló que los médicos prescriben deporte a los pacientes de 26 tipos de patologías.

«Queremos marcar una hoja de ruta para orientar el cuidado de la salud más allá de la atención sanitaria» Ana Suárez Guerra Concejala de Ciudad Saludable y Personas Mayores

Por otra parte, la generación de redes consiste en fomentar estructuras formales o informales de personas, asociaciones, colectivos, servicios públicos y entidades (como centros de salud, servicios sociales, asociaciones vecinales, culturales o deportivas) que se conectan entre sí para promover el bienestar y la salud comunitaria.

Se trata de afrontar una visión integral de la salud, en la que el sistema sanitario se coordina con la comunidad para prescribir actividades o recursos locales (deporte, cultura, participación social, naturaleza…) y tejer alianzas entre actores sociales.

