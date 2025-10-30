Avilés esperar recibir a lo largo del último trimestre del año 53.500 visitantes La alcaldesa de Avilés destaca la importancia del turismo para mantener el dinamismo de Avilés y su actividad comercial

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 30 de octubre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Avilés recibirá en el último trimestre del año 53.500 visitantes, según destacó ayer la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, en la presentación de la 17ª jornada nacional sobre el estándar de edificación Passivhaus que se celebrará entre los próximos 6 y 8 de noviembre en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.

La cifra aportada por la regidora incluye tanto los excursionistas (las personas que se desplazan hasta la ciudad pero regresan a su origen a pernoctar) como los turistas (aquellos que hacen noche en a ciudad).

Aunque los datos no incluyen esta diferencia, la cifra refleja la tendencia a la desestacionalización en el turismo local en Avilés, en la que la ciudad viene trabajando en los últimos años.

Monteserín desgranó los motivos de las visitas durante estos tres últimos meses del año, siendo el más importante la participación en ferias y con 21.000 visitas, seguidas por las representaciones teatrales con 16.000 visitas. La más lógico es pensar que la mayor parte de estos visitantes sean excursionistas.

Mariví Monteserín destacó el trabajo que se viene realizando con la Cámara de Comercio a través de la Institución Ferial de la Comarca de Avilés (IFECAV) para mantener la actividad en el pabellón de exposiciones de La Magdalena.

A partir de ahí, se pasa a cifras de cuatro dígitos, como los eventos deportivos, con 7.000 visitas o el próximo festival Focart que espera mover 6.000 personas.

La actividad congresual genera un movimiento estimado de 2.000 personas con perfiles muy variados. Así, por ejemplo, Monteserín señaló que tan sólo en las jornadas sobre Passivhaus se contará con un centenar de visitantes extranjeros, que se deben unir a los profesionales asturianos y de otros puntos de España que durante la próxima semana se desplacen hasta la ciudad.

Por último, la alcaldesa destacó que la próxima edición del Certamen Coral Villa de Avilés generará el movimiento de 1.500 personas durante su celebración.

La alcaldesa avilesina elogió la importancia de mantener esa actividad a lo largo del último trimestre como un elemento para mantener el dinamismo comercial en la ciudad.

Temas

Turismo

Avilés