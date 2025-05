Avilés se vende bien en la ONCE El cupón con una imagen del casco histórico anima las ventas, pero los agentes esperan tener hoy el arreón final

Cristina Del Río Avilés Jueves, 22 de mayo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Aunque la mayor venta se espera hoy, desde el lunes los avilesinos se han interesado por el cupón de la ONCE que hoy, jueves 22 de mayo, lleva como ilustración una fotografía del casco histórico de Avilés. En concreto, de un tramo de la calle de San Francisco y de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Ayer, a veinticuatro horas, ya se había animado la venta a la espera de que hoy termine de explosionar. Es lo habitual. Tal como confirman los agentes de la ONCE, el ciudadano está acostumbrado a comprar el cupón al día y por eso, salvo casos muy concretos, la mayoría adquirirá hoy el cupón. Uno de esos casos es el de un comprador que se interesó por una hoja entera, es decir, por veinte cupones. Se la pidió al vendedor Santiago Alentorn, que se sienta a la intemperie precisamente junto al muro de la iglesia que hoy ilustra el cupón. Le habría gustado vendérsela, pero ellos reciben las hojas fragmentadas, por lo que le recomendó que acudiera a la central, en la calle de Llano Ponte. «Lo quiero para enmarcar», confirmó el hombre, casi dando por hecho que la suerte no iba a acompañarlo.

No es lo habitual, porque aunque la mayoría se consuela pensando que contribuyen con una gran labor social, el objetivo es siempre tentar la suerte. Maxi González Asprón, por ejemplo, lo compra a diario. Tampoco es de extrañar puesto que su mujer fue vendedora. Ayer adelantó la adquisición del de hoy jueves y, además, incitó a su hermano Riki que, al contrario que él, no suele jugar. Se lo compraron a Benigno Vázquez, en su esquina de la Plaza de España. «Lo vendo desde el lunes y mucha gente me ha preguntado por él, aunque la mayoría lo comprará mañana (por hoy)», confirmaba

«¡Sabían hasta más que nosotros!», añadía la agente Begoña Torrecilla en El Carbayedo, que señalaba que la venta siempre se anima cuando sale algún motivo asturiano.

Santiago Alentorn refrendaba que los avilesinos saben que una imagen del casco histórico promocionará Avilés en toda España, pero que también los turistas se animan a comprar. «Se llevan un regalo y puede que hasta un premio», reflexionaba mientras le vendía dos cupones, el del miércoles y el del jueves, a Lorenzo Barroso.

Temas

Avilés

Once