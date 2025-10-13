Avilés vive un otoño muy teatral con 16.000 entradas vendidas 7.000 personas acudirán al teatro Palacio Valdés y otras tantas al Niemeyer en una temporada marcada por el lleno en la mayoría de funciones

A. L. J. AVILÉS. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

El teatro y la cultura se viven con pasión en Avilés y las cifras lo certifican. Y es que ya son cerca de 16.000 entradas vendidas entre el teatro Palacio Valdés y el Centro Niemeyer, una cifra que demuestra la gran respuesta del público a una programación que combina grandes nombres, estrenos absolutos y títulos de reconocido prestigio que han convertido el último trimestre del año en uno de los más brillantes para las artes escénicas de la ciudad.

El teatro Palacio Valdés se consolida como epicentro del teatro en pleno centro de Avilés, con más de 7.000 entradas vendidas y la mayor parte de las funciones rozando el lleno. La temporada arrancó este mes de octubre con el musical de Tarzán y continuará con fuerza con ‘Yo solo quiero irme a Francia’ (17 y 18 de octubre), estreno absoluto protagonizado por María Galiana y que supera ya las mil entradas vendidas, con ambas funciones prácticamente completas.

Le seguirá ‘El hijo de la cómica’ (del 24 al 26 de octubre), también estreno absoluto y con José Sacristán como protagonista, autor de la adaptación y director. La obra ya lleva más de 1.500 entradas vendidas y todas las sesiones rozando el lleno.

El mes de noviembre estará marcado por la presencia de Juan Mayorga, que presentará dos de sus creaciones más recientes. El día 7 llegará ‘La gran cacería’, una pieza en la que el propio autor se sube a escena. Al día siguiente, el sábado 8, será el turno de ‘Los yugoslavos’, que ya ha vendido más de 600 entradas.

Entre los títulos más esperados del trimestre figura ‘Las amistades peligrosas’ (28 de noviembre), estreno absoluto dirigido por David Serrano a partir de la célebre novela de Pierre Choderlos de Laclos y con Pilar Castro y Roberto Enríquez al frente del elenco.

Por su parte, con más de 8.000 localidades vendidas y varias funciones agotadas, el Centro Niemeyer también vive un trimestre de gran respuesta del público. El auditorio acogerá uno de los acontecimientos más esperados del otoño teatral, ‘Escenas de la vida conyugal’, de Ingmar Bergman, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra.