El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En Gutiérrez Herrero se reformará un edificio de viviendas municipal. MARIETA

Avilés suma 5,14 millones para construir vivienda pública y un centro de datos

El gobierno de Avilés plantea una modificación presupuestaria que permitirá crear la cocina central para los colegios y mejorar el mantenimiento

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:17

Comenta

El gobierno municipal de Avilés planteará esta semana en el pleno una modificación presupuestaria de 5,14 millones de euros para dedicarlos a distintas ... inversiones, entre las que se contempla la construcción de viviendas públicas en el entorno de la muralla, Gutiérrez Herrero y la viviendas de maestros de Versalles, además de crear la anunciad cocina central para los colegios y la creación de un centro de datos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  3. 3 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6

    El proyecto del metrotrén a Cabueñes se encarece hasta 2,29 millones por el encargo de más estudios
  7. 7

    El aeropuerto estrena cartelera de invierno con 4.000 plazas menos, pero más operaciones
  8. 8 Un joven mata presuntamente a su novia de 19 años en Murcia
  9. 9 La resaca más feliz de Valdesoto
  10. 10

    Los expertos dan con la receta para impulsar el tren y el autobús en Asturias (y no es el precio)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés suma 5,14 millones para construir vivienda pública y un centro de datos

Avilés suma 5,14 millones para construir vivienda pública y un centro de datos