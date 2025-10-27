Avilés suma 5,14 millones para construir vivienda pública y un centro de datos

El gobierno municipal de Avilés planteará esta semana en el pleno una modificación presupuestaria de 5,14 millones de euros para dedicarlos a distintas ... inversiones, entre las que se contempla la construcción de viviendas públicas en el entorno de la muralla, Gutiérrez Herrero y la viviendas de maestros de Versalles, además de crear la anunciad cocina central para los colegios y la creación de un centro de datos.

Se trata de dinero con el que no se contaba cuando se redactó el presupuesto, principalmente del fondo complementario de financiación, de donde llegan 4,1 millones de euros, y de ingresos de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondientes al ejercicio 2023. En concreto se han obtenido 300.000 euros más de lo esperado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 700.000 de compensación del impuesto de actividades económicas (IAE). «En los últimos años ha incrementado de forma significativa las transferencias y la financiación municipal por parte del Gobierno central, que nos permite disponer de más recursos para seguir ampliando derechos y reforzar las políticas que la ciudadanía nos demanda», señala la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz.

Algunas inversiones Proyecto Cuantía

Vivienda pública en la muralla, Gutiérrez Herrero y Pelayo 1 900.000

Mantenimiento y equipamiento de la Fundación Deportiva 360 000

Actuaciones en edificios municipales 1 000.000

Centro de procesamiento de datos 1 000.000

Mobiliario para nueva oficina de turismo 200 000

Una de las prioridades del mandato es la vivienda, y por ese motivo lleva tiempo buscándose financiación para poner en marcha actuaciones como la reforma de las viviendas de maestros de Versalles. Se había barajado hacer la obra con un crédito de Ruasa, pero finalmente se incorporará este dinero del propio Ayuntamiento, con el que también se sufragará la rehabilitación del inmueble en la esquina entre la avenida de Cervantes y Gutiérrez Herrero y la construcción en el entorno de la muralla. «Estas actuaciones son políticas necesarias para garantizar una mayor calidad de los servicios públicos y mayores oportunidades de vivir en Avilés», afirma Ruiz.

Turismo

Los fondos servirán también para sufragar otras actuaciones, como un centro de procesamiento de datos de las telecomunicaciones del Ayuntamiento que da también soporte a las empresas, o la dotación de mobiliario para la nueva oficina de turismo una vez acabe la reforma que se está llevando a cabo para mejorar su eficiencia energética y la accesibilidad de la antigua cárcel. Se prevé igualmente realizar una aportación de 360.000 euros a la Fundación Deportiva para reforzar el mantenimiento de las instalaciones y su equipamiento.

«Tener una estructura fiscal sólida es lo que nos da capacidad para planificar e invertir. Por eso defendemos un modelo de gestión responsable, donde los ingresos públicos se traduzcan en servicios y proyectos concretos», explica la concejala.