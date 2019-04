Elena Ruiz y Lucía Sarille, Xana y Xanina de El Bollo Elena Ruiz y Lucía Sarilla, en primer término ayer junto a sus damas de honor tras el sorteo realizado en la Casa de Cultura. / Omar Antuña Fueron elegidas ayer junto a sus séquitos de damas de honor mediante sorteo entre77 aspirantes en la Casa de Cultura J. F. GALÁN Domingo, 7 abril 2019, 08:52

Elena Ruiz García, de diecisiete años, y Lucía Sarille Pérez, de once, serán coronadas el próximo sábado Xana y la Xanina de las fiestas de El Bollo 2019. Ambas fueron elegidas ayer como tales mediante sorteo, abierto a toda aquella que quisiera participar previa inscripción, bien a título individual o mediante asociaciones de vecinos o entidades culturales. A Xana, jóvenes de entre quince y veinte años, había veinte candidatas, la cifra más alta de los últimos años, y a xanina, niñas de entre ocho y doce años, 57. En el sorteo, celebrado en la Casa de Cultura ante numeroso y expectante público y con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, también se eligieron a las damas de honor, doce en total.

Alumna de segundo de bachiller en el colegio Santo Ángel, Elena Ruiz se presentó al concurso de Xana animada por su abuela, recientemente fallecida. «Le gustaban mucho las carrozas. La pena es que no pueda verme como xana, aunque de alguna manera me seguirá viendo». Era la primera vez que optaba a ser la reina de las fiestas de El Bollo, aunque ya ha participado en los desfiles de carrozas. «Salí cuando tenía seis o siete años. Lo que más me gusta son los vestidos y hacer felices a los niños tirándoles caramelos, recuerda». Lucía Sarille, la Xanina, cursa sexto de primaria en el Colegio de Versalles. «Ya había sido dama de honor, y me lo pasé muy bien. Salir en las carrozas me gusta mucho», dijo con la voz aún temblorosa.

Zuriñe Martínez Santamaría, Paula Sedano López, Erika Salas Rivas, Inés Fernández González, Sofía García Ruiz y Nerea González Martín serán sus damas de honor, mientras que el séquito de la xana estará formado por María del Rocío Fernández Suárez, María Bravo Oliva, Paula Fernández Turrado, Paola Menéndez Suárez y Naia Roselló.

La gala de presentación de la Xana, Xanina y Damas de Honor de las Fiestas de El Bollo 2019 tendrá lugar el próximo sábado, 13 de abril, en el Teatro Palacio Valdés, con las actuaciones del Coro Contracanto, el Coro Amigos de Miranda y el Ballet de la Escuela de Danza Miriam Chamorro y Mónica Núñez.

Las carrozas saldrán el Domingo de Pascua en horario matinal y el Lunes de El Bollo por la tarde, y los tickets para participar se repartirán mañana a partir de las 10 horas en la Antigua Pescadería (Plaza de Santiago López). El programa festivo se abrirá el sábado con la inauguración del X Feria de Alfarería Tradicional, un concurso de skate y una verbena en la Pista de la Exposición amenizada por las orquestas Anaconda y Cañón.