La avilesina que iba en el catamarán de El Grove ayudó a rescatar a dos jóvenes

Tras vivir «una auténtica pesadilla» la pareja de avilesinos que viajaba en el catamarán incendiado el martes en El Grove regresa hoy a Avilés. Ayer permanecieron en la zona pendientes de los trámites iniciales de la investigación del suceso y organizando su regreso a casa sin poder olvidar lo sucedido.

Ayer Iván y Verónica recordaban los dramáticos momentos vividos durante el incendio del barco. «Cuando vi como se extendía el fuego le dije a Iván que teníamos que saltar ya, yo creía que el barco iba a estallar, y me lancé al agua la primera», explica Verónica, una iniciativa que le salvó la vida no solo a ella, sino al resto de pasajeros de la embarcación.

Una vez en el agua la joven comenzó a nadar para intentar alejarse del barco lo máximo posible y logró llegar a una batea de mejillones cercana, cuando volvió la vista atrás vio angustiada como «solo me siguieron dos chicas más pero el resto seguía en el barco. Familias con niños pequeños llorando y personas mayores que no sabían muy bien qué hacer porque las llamas dificultaban hasta tirarse al agua», asegura.

«No chocamos contra una batea, creemos que el fuego salió de la cocina del barco»

«Me agarré a los mejillones como puede porque me dolía mucho la mano, y avisé a las dos chicas que saltaron detrás de mí para que se acercaran y se agarrasen», resalta Verónica. Poco después, un pequeño barco de pesca se acercó a la batea para intentar rescatarlas «pero sin escalera era muy difícil conseguir subir a la embarcación. Al final, ayudé a las chicas a subir apoyándolas desde el agua mientras el pescador las tiraba de ellas desde arriba pero cuando intentó subirme a mí le fue imposible, yo no tenía como impulsarme. Así que me tiró un salvavidas y me quedé en el agua», detalla Verónica Espejo.

Verónica estima que permaneció en el mar cerca de media hora antes de ser rescatada por otra embarcación. «No puedo concretar el tiempo porque es tal el estrés que pierdes la noción, los minutos se hacen eternos». Unos momentos tremendamente angustiosos también para su novio porque «él no me veía y no sabía si me había pasado algo», comenta.

Estos dos jóvenes avilesinos se muestran muy agradecidos a la gente que les socorrió en la ría y a los servicios de emergencia que los asistieron en tierra «por su rapidez y el buen trato que nos dieron en todo momento incluso facilitándonos teléfonos para poder comunicar con nuestras familias. Hemos vuelto a nacer, sin duda», se repiten.

El impacto físico y emocional de lo sucedido les ha pasado factura y tanto ella como su novio Iván de la Rosa están deseando llegar a casa y dejar atrás lo ocurrido. «Tras las primeras horas en la que la adrenalina te mantiene arriba ahora estamos agotados», reconocía ayer tarde la joven.

Además, ambos resultaron heridos leves durante el suceso. Verónica tiene una lesión en la mano izquierda que «está muy hinchada y amoratada, duele pero no hay nada roto», asegura. Mientras su novio Iván sufre algunas quemaduras leves en el brazo derecho.

«La Guardia Civil nos ha dicho que podemos volver a Avilés y que la Policía Judicial nos llamará para tomarnos declaración. Ahora solo queda solucionar el traslado de mi coche con una grúa ya que la llave y toda mi documentación se perdió en el barco», explicaba ayer a LA VOZ DE AVILÉS Verónica Espejo.

«Algo explotó en la cocina»

En cuanto a la causa del incendio, la pareja avilesina lo tiene claro. «No chocamos contra una batea, el fuego yo creo que salió de la cocina del barco», afirman convencidos.

De hecho, la pareja recuerda como al embarcar vieron que subían al catamarán dos bombonas de butano. «Cuando zarpamos nos dieron un vino y por lo que entendimos iban a ofrecernos algo de picar. A los pocos minutos de travesía sentimos el petardazo y empezó el fuego», añaden los jóvenes.

En las últimas horas, la hipótesis de que el fuego pudo originarse en la cocina del barco toma fuerza. Por el momento, se continúa investigando las causas del siniestro que calcinó el catamarán de la empresa Cruceros Rías Baixas, una embarcación nueva que llevaba operando desde hacía únicamente un par de semanas.