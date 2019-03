Un avilesino denuncia un retraso de casi un año en la factura de la electricidad Juan Muñoz muestra las facturas de EdP. / MARIETA A Juan Muñoz su distribuidora no le cobró desde abril de 2018 hasta febrero de este año, pasando después un recibo de casi 900 euros S. GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 7 marzo 2019, 06:34

A Juan Muñoz, vecino de la calle Gutiérrez Herrero, se le han acumulado facturas de electricidad de un periodo que casi ronda el año. Un problema que le ha generado un recibo de cerca de 900 euros pero cuyo origen es ajeno a él. El avilesino ha denunciado esta situación, que no es la primera vez que le ocurre, ante la Oficina del Consumidor.

«El año pasado nos dimos cuenta que durante cuatro meses no nos habían pasado factura. Cuando reclamamos EdP nos generó una factura de unos 400 euros. Tras muchos trámites conseguimos que nos fraccionaran el pago en cuatro mensualidades», relata el afectado. Al pasar septiembre dejó nuevamente de haber cargos en la cuenta. «No nos dimos cuenta hasta el mes pasado. Cuando miramos el extracto vimos que solo nos habían cobrado esas mensualidades prorrateadas pero no se había facturado el consumo real de estos meses», explica Juan Muñoz.

Cuando presentó la segunda reclamación se le giró una factura de cerca de 900 euros correspondiente a los meses de entre abril de 2018 y este año. «Me han dicho que puedo pagarlo en catorce cuotas y lo haré pero no entiendo porque tengo que sufrir yo las consecuencias de una mala facturación de ellos», lamenta. Cuando ha pedido responsabilidades a la distribuidora esta alega «que es culpa de Hidroeléctrica que no ha pasado los consumos. Tenemos los contadores nuevos y no entiendo que eso ocurra», recalca.