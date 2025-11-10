Los avilesinos que ganaron la Liga (y IV)

Alberto Rendueles Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Otro ilustre vecino de la comarca avilesina que tocó la gloria del título liguero ha sido Miguel Ángel Angulo Valderrey. Y lo hizo en el equipo que ha marcado la mayor parte de su vida como es el Valencia, durante la temporadas 2001-2002 y 2003-2004, en las que los jugadores españoles tuvieron especial protagonismo.

Angulo se había iniciado en las canteras del Centro Cultural Recreativo de Trasona y Real Avilés antes de incorporarse a la Escuela de Fútbol de Mareo, en la que estuvo hasta los diecinueve años. Militando en el Sporting B fue fichado por el Valencia para su filial y una posterior campaña cedido al Villarreal. Pronto llamó la atención por su desparpajo ante el área rival hasta convertirle en uno de sus principales puntales de la primera plantilla valenciana. Incluso le valió para formar parte de la selección española olímpica que logró la medalla de oro en los juegos de Sidney 2000, metal que anteriormente había conseguido en las eurocopas sub 18 de 1995 celebrado en Grecia y sub 21 de 1998 en Rumanía.

Un año después iniciaba una ilusionante temporada 2001-2002 con un equipo plagado de figuras de la talla de Aimar, Albelda, Cañizares, Baraja, Angloma, Carew, Djukic, Kily González, Vicente, Marchena o Pellegrino, por citar algunos ejemplos del potencial que atesoraba el primer equipo che. Y en ese grupo se logró incluir el jugador que dio sus pasos balompédicos en nuestra comarca. Angulo disputaría un total de veintiséis encuentros ligueros de esa temporada, en los que logró anotar cuatro goles.

El primero de esos tantos tuvo lugar en la jornada inaugural de la temporada, siendo especialmente significativo. El Valencia se impuso precisamente por ese solitario gol de Angulo ante el Real Madrid de Zinedine Zidane y Raúl, en el que a la postre fue el primer partido liguero del astro francés en España.

Ese resultado era el augurio de una temporada ilusionante y confirmó la necesidad de Angulo en el once inicial valencianista. De hecho fue una de las piezas habituales en sus formaciones, aunque el resto de sus goles de la presente temporada tardaron el llegar. El segundo de ellos tuvo lugar en la jornada vigésimo novena ante el Sevilla, contribuyendo al triunfo de su equipo por dos tantos a cero.

En la jornada siguiente volvió a hacer lo mismo ante el Rayo Vallecano y en la trigésimo tercera anotó en la goleada lograda ante la Real Sociedad de San Sebastián, contribuyendo con ello a los éxitos del conjunto del técnico Rafa Benítez. El éxito liguero del Valencia fue inapelable, al superar en siete puntos al segundo clasificado, el Deportivo de La Coruña y en nueve al Real Madrid, tercero.

Doble título

En 2004, Miguel Ángel Angulo repetiría título liguero con el Valencia, nuevamente de la mano del técnico madrileño Rafa Benítez y con un bloque muy similar al del anterior éxito. Y en esta ocasión, el equipo levantino superó en cinco puntos a su más inmediato perseguidor, el Fútbol Club Barcelona, y seis más que el tercer clasificado, el Deportivo de La Coruña.

En esta ocasión, Angulo disputó un total de veintidós partidos, en los que anotó dos goles, que también llegaron en el tramo final de la competición. El primero tuvo lugar en la jornada vigésimo novena, en la goleada lograda por el Valencia ante el Mallorca, por cinco goles a uno. El segundo y último de la temporada llegó tres jornadas después y sirvió para romper la resistencia que les estaba realizando el Real Zaragoza. El tanto de Angulo, único del encuentro, permitió a su equipo consolidarse en la cabeza de la clasificación y distanciarse respecto a sus rivales más inmediatos en la consecución por el título liguero.

El jugador, natural de Oviedo, y criado en Avilés junto al resto de su familia, concluyó su etapa en el equipo valenciano en el año 2009, año en el que se incorporó al Sporting de Lisboa por una campaña, antes de su retiro en el campo profesional. Acto seguido inició el camino de la dirección técnica y en la actualidad lleva las riendas del segundo equipo che, el Valencia Mestalla. Allí aspira a dirigir los destinos de formaciones de alto nivel y preparación balompédica no le falta para ello, tras su larga experiencia profesional en los terrenos de juego. De llegar a la máxima categoría sería el cuarto técnico avilesino que lo lograría en la historia de esta competición.