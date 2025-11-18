El Ayuntamiento de Avilés atribuye las inundaciones a las fuertes lluvias y defiende la limpieza de la red

La ciudad recupera su normalidad después de que la noche del pasado domingo una tormenta centrada en Avilés dejó fuertes precipitaciones que se ... cebaron en las zonas bajas de la ciudad. Llano Ponte, Las Meanas, El Quirinal, José Cueto, la curva de Cristalería, Conde de Guadalhorce, Travesía del Cristal, la calle Eduardo Carreño y la glorieta de acceso al Centro Niemeyer y también su aparcamiento subterráneo fueron los puntos más afectados.

Si bien estuvo lloviendo a lo largo de toda la tarde de manera intermitente, las precipitaciones aumentaron en intensidad a partir de las 21.15 horas, momentos en los que la tormenta se apreció con toda claridad.

A lo largo de la noche, la Policía Local recibió 67 llamadas de vecinos reclamando apoyo ante la entrada de agua en garajes y bajos comerciales. Aunque el gabinete de crisis del gobierno local optó por reforzar el número de agentes y solicitar apoyo de emergencias, algunos afectados lamentaban la tardanza en la respuesta oficial.

En Llano Ponte se lamenta que el tráfico no se cortase antes porque así se hubiera evitado que entrara tanta agua Volvieron a inundarse, locales, garajes y también el Complejo Deportivo Avilés se vio afectado por la entrada de agua

«Tuve que poner a mi hermano a parar el tráfico porque seguía circulando por Llano Ponte y generando más problemas», lamentaba ayer por la mañana Javier Granda, con un bajo comercial en Llano Ponte, ya veterano en el tema de inundaciones que lamentaba como «después de invertir una millonada, seguimos sufriendo inundaciones».

No era la única queja que se podía escuchar. En todos los bajos afectados se aludía a la suciedad del agua y la hojarasca como muestra de la falta de limpieza de los sumideros y, por tanto, como una de las causas de lo sucedido.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se negaba esa posibilidad y se aseguraba que las arquetas de la ciudad se limpian de manera periódica y constante. En una nota de prensa, el concejal Pelayo García aseguraba que los sumideros en las zonas afectadas por el agua se habían limpiado en 374 ocasiones en julio, 636 en agosto, 399 en septiembre y 472 en octubre; de noviembre no se facilitaron datos porque se recopilan a mes completo. A través de un comunicado, Pelayo García atribuía lo sucedido a las «fuertes precipitaciones».

Recuperar la normalidad

Mientras tanto, todos los afectados dedicaron la mañana de ayer a tratar de recuperar la normalidad con carteles en sus puertas avisando de estar cerrados en muchos casos. Además, en el Complejo Deportivo El Quirinal se decidió cerrar el acceso al gimnasio por el agua que había llegado a los pasillos. Aunque se podía transitar por ellos, se quería evitar el riesgo de caídas en los usuarios. La lluvia también provocó charcos en la pista cubierta de atletismo.

Por su parte, Bárbara González cerró durante la mañana, como tantos otros, 'Regalos Jesús' mientras limpiaba. «Llevaba unos años sin suceder y nos habíamos confiado, incluso volvíamos a poner material en el suelo y ahora se ha dañado», explicaba. Durante la noche del domingo, con su familia estuvo trabajando durante tres horas hasta que «hacia las doce, el agua comenzó a bajar».

Inés Garibay, de Óptica Garibay, no olvida el mar de agua que se encontró delante de su negocio cuando llegó. «Nos alertaron de que se estaba inundando; por suerte el agua no afectó a los aparatos que usamos para las mediciones de la graduación». También dedicó toda la mañana a recuperar la normalidad, como los negocios de la calle.

Adriana Álvarez, de Vital Cama, es otro ejemplo. «Cuando llegué, el agua cubría un par de centímetros», recordaba. A consecuencia de lo sucedido, deberá renovar toda la tarima del suelo. Administradoras de propiedad, corredurías de seguro y agentes aseguradores también tuvieron una jornada intensa ayer.

En El Quirinal, el agua afectó a diferentes negocios y varios garajes, como en otros puntos, aunque lo más espectacular es el reventón de una tubería en la calle Eduardo Carreño y donde ya se trabaja en su reparación.