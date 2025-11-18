El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El tráfico se ha cortado en la calle Eduardo Carreño mientras se repara el reventón que, según el Ayuntamiento, no afecta al saneamiento. PABLO NOSTI

El Ayuntamiento de Avilés atribuye las inundaciones a las fuertes lluvias y defiende la limpieza de la red

Los comercios y bares más afectados cerraron durante la mañana para ponerse al día tras una noche en vilo por al ver sus locales anegados

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La ciudad recupera su normalidad después de que la noche del pasado domingo una tormenta centrada en Avilés dejó fuertes precipitaciones que se ... cebaron en las zonas bajas de la ciudad. Llano Ponte, Las Meanas, El Quirinal, José Cueto, la curva de Cristalería, Conde de Guadalhorce, Travesía del Cristal, la calle Eduardo Carreño y la glorieta de acceso al Centro Niemeyer y también su aparcamiento subterráneo fueron los puntos más afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  4. 4 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  5. 5 Avilés trata de recuperar la normalidad tras las inundaciones
  6. 6 Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias
  7. 7 El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
  8. 8 «Vengo a solicitar la eutanasia. Pues aquí no es»
  9. 9 Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo
  10. 10

    Faustino Blanco deja la Finba y el Principado ya busca fuera de Asturias a su sustituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Avilés atribuye las inundaciones a las fuertes lluvias y defiende la limpieza de la red

El Ayuntamiento de Avilés atribuye las inundaciones a las fuertes lluvias y defiende la limpieza de la red