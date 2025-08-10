El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Ayuntamiento de Avilés divulgará los datos de actividad turística a través de su observatorio

F. B

AVILÉS.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado la licitación para la divulgación de los datos de actividad turística a través del observatorio socioeconómico de la ciudad al que todos los ciudadanos pueden acceder a través de la web municipal.

Para ello, ha iniciado el proceso para contratar a una empresa que deberá recopilar la información y subirla a la red. La licitación del contrato es de 35.000 euros, financiados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 12 de agosto para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado el contrato, la información debe estar lista antes del 31 de diciembre de este año.

La concejala de Turismo, Raquel Ruiz, destacó la importancia de esta licitación para avanzar en la gestión de Avilés como destino turístico sostenible. Además, la recopilación de la información permitirá que tanto las administraciones como las empresas tomen mejores decisiones.

