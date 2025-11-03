El Ayuntamiento de Avilés plantea al Ministerio la mejora de los accesos a la Escuela de Arte El edil Pelayo García asegura en el Pleno que se aborda con Transportes obras para mejorar la seguridad de los peatones

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Avilés trabaja con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la mejora de los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias para mejorar la seguridad peatonal, especialmente la de los alumnos de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA), además de las personas que se dirigen al polígono industrial.

Entre los puntos conflictivos que deben superar los peatones se encuentra la glorieta en la que confluye la carretera regional que une Avilés con Luanco (AS-238) y el enlace con la arteria del puerto (N-633), dependiente del Ministerio. Es una zona donde apenas existe espacio para caminar y las señales que alertan a los conductores de la posible presencia de peatones son apenas perceptibles. Además, muchos usuarios pasan por esa zona a primera hora de la mañana o última de la tarde, cuando existe menos visibilidad, lo que supone un mayor riesgo para los caminantes.

Esta situación fue descrita por la portavoz del grupo municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, que reclamó en el Pleno municipal del pasado viernes que el gobierno instase al Principado a tomar medidas.

En su respuesta, Pelayo García, explicó la confluencia de dos administraciones y la necesidad de contar con el Gobierno central para mejorar la seguridad en la zona, un objetivo en el que trabaja el equipo de gobierno local.

Además el concejal de Licencias, Noé Vega, confirmó que el Ayuntamiento había comunicado al Arzobispado de Oviedo la ejecución subsidiaria para el derribo y asegurar la casa en ruinas situada en el número 154 de la avenida de Santa Apolonia. Así atendía a un ruego del concejal del Partido Popular, Pablo Emilio Menéndez, que denunciaba la inacción del gobierno municipal, ya que la ruina del edificio es visible desde hace más de un año.