El Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha obras valoradas en 6,5 millones antes de fin de año

Las últimas seis semanas de este año van a ser de mucha actividad de obras en distintas zonas del municipio con el inicio de proyectos ... que llevan tiempo en la agenda del Ayuntamiento. Y es que, en este último trimestre del ejercicio se ha ido cerrando una intensa labor de gestión administrativa en el área de Urbanismo y Obras, y en el de Contratación, que suma 6,5 millones de inversión.

En este mes de noviembre han comenzado los primeros movimientos o van a iniciarse en breve obras en nuevos equipamientos públicos, mejoras de infraestructuras o viales y edificios municipales como colegios o escuelinas. La inversión mayor, como viene sucediendo en los últimos años, viene de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Avilés en distintas convocatorias que han tenido el visto bueno de la Unión Europea y, por tanto, financiación comunitaria para ejecutarse.

En este sentido, si no surgen problemas en aspectos como el acopio de materiales o maquinaria, está previsto que en la última semana del mes pueda comenzar a reformarse el Palacio de Balsera, antiguo Conservatorio Julián Orbón, para convertirlo en una pinacoteca. Es la inversión mayor que arranca en esta recta final del año, suma 2,7 millones de euros. La intervención que eliminará las barreras arquitectónicas, mejorará la eficiencia energética y adecuara las antiguas aulas a las dimensiones necesarias para exponer arte, estará finalizada en un año.

«Gracias a los fondos de la UE hemos puesto en marcha servicios que redundan en la calidad de vida de los avilesinos»

Otros dos nuevos equipamientos públicos arrancarán en estos días después de su adjudicación el pasado mes octubre. En este caso están vinculados a la red Cuidas de la Consejería de Bienestar Social y serán los de la nueva sede de la Asociación Rey Pelayo en La Grandiella que sus usuarios ya esperan con ilusión, y el centro intergeneracional y primer centro de día para mayores que estará en la antigua guardería de Los 7 Enanitos en la calle Palacio Valdés. Ambos proyectos, financiados por Europa, suman 2,8 millones y en el caso del del casco histórico estará finalizado en un año.

De esta forma, igual que ahora se va a vivir un momento de inicio de obras, a estas alturas del próximo ejercicio 2026 a lo que asistir en Avilés será un momento de inauguración de nuevos equipamientos en la ciudad.

Peregrinos en Fuero

También con financiación de la UE va a empezar, después de comenzar la temporada alta de la peregrinación a Santiago, las obras del Albergue Pedro Solís. De hecho, los pocos peregrinos que pasan por la ciudad en esta época del año ya no se albergan en él desde hace unos días, lo hacen en el Edificio Fuero. En este caso la intervención supondrá su mejora energética tanto en iluminación como en confortabilidad para los peregrinos. La obra que ejecuta Asturimagen tiene cuatro meses de ejecución, con lo que las instalaciones estarán listas para la temporada alta que suele comenzar en el mes de abril-mayo.

Estos son los grandes proyectos en atención a la inversión que se hará en ellos, pero otros muchos, hasta dieciséis más, arrancarán en estas seis últimas semanas del año. Se intervendrá en centros educativos como en el Colegio de La Toba para acabar con las filtraciones del tejado en una zona del edificio o la reforma de una zona de sus baños. La inversión rondará los cien mil euros. En centros educativos también se prevén obras de menor inversión en el acceso al colegio Palacio Valdés, en la escuelinas de La Magdalena o La Toba.

El plan de asfaltados y mejora de la señalización en las carreteras en la ciudad ya está en marcha y concluirá antes de finalizar el año. En las últimas semanas se ha intervenido en Bustiello y en la calle Oviedo, por ejemplo.

Se verán obras también en el parque de Ferrera para mejorar sus bancos y la poda de los árboles, además de analizar y determinar si es necesario intervenir en su muro perimetral, Habrá también trabajos en la Casa de Cultura donde se adaptarán las barandillas a la normativa o en el pasaje que une Las Artes con Cervantes, una vieja demanda vecinal dado el mal estado en el que se encuentra.

Además, se rematarán las obras de la pista deportiva de Valdés Salas con su cierre perimetral o se vallará el aparcamiento de los antiguos pisos de maestros en La Luz ahora viviendas municipales para jóvenes.

Transformación

El concejal de Obras, Pelayo García, valoraba del conjunto de las obras «la transformación en nuestra ciudad, desde el punto de vista social, que supondrán los dos centros Cuidas que son pioneros y que pondrán en marcha nuevas metodologías de cuidado en la ciudad».

Señaló también que la puesta en marcha de estas intervenciones en materia de equipamientos públicos «son de las últimas que cuentan con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que han supuesto una ayuda fundamental en estos años para que el Ayuntamiento de Avilés pudiese afrontar la recuperación del patrimonio histórico, la transformación de la movilidad en la ciudad y la recuperación de los edificios.

Insistió en que los fondos que han llegado de Europa en los últimos años han permitido la puesta en marcha de nuevos servicios que redundan en una mejor calidad de vida y en unos mejores servicios públicos para los avilesinos».

No obstante, también apuntó que en esta recta final de 2025 se pondrán en marcha otros proyectos con menor inversión pero que a la vez «también redundan en la calidad de vida de los avilesinos». Señaló, en este sentido, la previsión de inicio de obras en zonas verdes como el Parque de Ferrera o en centros educativos, así como mejoras en urbanizaciones y asfaltos en todo el municipio «que nos demandan los ciudadanos».