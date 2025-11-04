El Ayuntamiento de Avilés realizará una auditoría de todo el alumbrado

La confirmación al Ayuntamiento del crédito, a coste cero, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para sustituir algo más de ... 7.400 luminarias por tecnología led se confirmó a finales de junio y ahora se comienzan a dar los primeros pasos para afrontar este ambicioso proyecto que supondrá una reducción del consumo energético de Avilés en un 60% y el gasto anual en más de medio millón de euros.

El área de Obras y Medio Ambiente acaba de contratar a la empresa Sawatco Iberia, con sede en Cantabria, para que realice la actualización del inventario del alumbrado público de la ciudad, la redacción del plan de caracterización lumínica y la realización de estudios lumínicos. Tendrá que estar listo en noventa días, tres meses, y servirá para el diseño de los proyectos técnicos municipales que afrontarán el cambio de las luminarias y establecerán un sistema de telegestión por el que la intensidad lumínica variará en función del momento del día y la presencia de personas y vehículos en cada una de las calles.

Sawatco Iberia es una empresa especializada en este tipo de auditorias. Por ejemplo, en Gijón ha realizado la auditoría energética del alumbrado público, así como la asistencia técnica y jurídica para redactar los pliegos que rigen el contrato para cambiar más de 40.000 puntos de luz o en Barcelona ha realizado el proyecto de eficiencia que optimiza la explotación del sistema de control centralizado del que dispone la instalación de alumbrado público con más de 158.000 puntos de luz. Contratos en Madrid, La Rioja, Almería, Euskadi o Palma de Mallorca avalan a esta consultora.

También las bases

La inversión de los algo más de ocho millones de euros que se prevé que pueda costar este proyecto servirá también para cambiar una parte de las bases de las farolas por unas nuevas, similares a las que se han instalado en nuevas urbanizaciones o incluso en los aparcamientos disuasorios, que tienen otro tipo de características que las hacen, entre otras cuestiones, más resistentes a los orines de los perros.

En los últimos años el Ayuntamiento ha ido afrontando el cambio de las luminarias en varios puntos del municipio a tecnología led con el objetivo de contribuir a mejorar la eficiencia energética de la ciudad. Lo ha hecho en La Luz y Versalles con fondos europeos, y también en el casco histórico con financiación propia. En las últimas urbanizaciones ejecutadas también se ha acometido un cambio de alumbrado, es el caso, por ejemplo, de Santa Apolonia. Aún así, restan 7.400 luminarias sin cambiar, algo que concretará la auditoría que se realizará ahora.