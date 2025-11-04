El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Farolas en la calle González Abarca. El Ayuntamiento se prepara para sustituir en los próximos años 7.400. P. NOSTI

El Ayuntamiento de Avilés realizará una auditoría de todo el alumbrado

Será la base para ejecutar el proyecto que cuenta con un crédito de ocho millones de euros y que prevé inicialmente modificar las luminarias de 7.400 farolas

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La confirmación al Ayuntamiento del crédito, a coste cero, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para sustituir algo más de ... 7.400 luminarias por tecnología led se confirmó a finales de junio y ahora se comienzan a dar los primeros pasos para afrontar este ambicioso proyecto que supondrá una reducción del consumo energético de Avilés en un 60% y el gasto anual en más de medio millón de euros.

