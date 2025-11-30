El Ayuntamiento de Avilés restaurará el mural de la estación cuando cumple 25 años 'El Bosque Encantado', de Carlos Suárez, no había tenido mantenimiento y el artista llevaba meses reclamando esta intervención

'El Bosque Encantado', de Carlos Suárez, es una de las primeras intervenciones artísticas que a principios de este siglo comenzaron a transformar las calles de Avilés. Nació de un concurso impulsado en 1997 por el Rotary Club para decorar los muros de la estación de autobuses, entonces completamente desnudos, y se materializó en 2001. El próximo año cumplirá 25 años y lo hará recuperando su esplendor, ya que el Ayuntamiento anunció ayer que acaba de adjudicar los trabajos para la restauración de la obra de Suárez.

Hasta llegar a este momento, el artista, apoyado por centenares de creadores visuales y entidades de todo tipo, venía reclamando esta intervención después de que en estos años no se hubiesen realizado trabajos de mantenimiento de la obra y de que en los últimos meses la construcción del intercambiador frente a la estación 'modificase' distintos aspectos de la misma, como por ejemplo la iluminación.

El Ayuntamiento acaba de adjudicar el contrato «para la realización de las necesarias labores de saneado y recuperación de la colorimetría inicial del mural», con un presupuesto base de 17.968 euros a la empresa Abstracta Rotulación. El plazo de ejecución es de cuarenta días, si bien seguro que se verá ampliado dadas las necesarias condiciones meteorológicas favorables para fijar la pintura.

«Se trata de una actuación que ha tenido en cuenta las indicaciones del artista creador de la obra, con el que se han mantenido varios encuentros y conversaciones para acordar cómo proceder a la restauración», explicó ayer el concejal de Obras y Medio Ambiente, Pelayo García.

'El bosque encantado' cuenta con una extensión de setenta metros de largo y cinco de altura, ocupando un total de veinte paneles. En su día, la pintura utilizada se fabricó en la Europea de Pinturas Especiales de Pravia, haciendo pruebas previas para garantizar el máximo agarre y además se dieron capas de protección que permitieron que el mural resistiese bastante bien el paso de los años.

No obstante, la pintura ya presenta «la normal degradación por el paso del tiempo», señaló el edil, por lo que el contrato «comprende diferentes acciones para devolver a la obra su esplendor inicial». Como primer paso se prevé el acondicionamiento de los paneles, para después proceder a la retirada de la pintura suelta y el lijado de las partes no deterioradas, se seguirá con la limpieza de las superficies y el repintado de cada panel «siguiendo el criterio, materiales y colores suministrados tanto por el autor como por el fabricante», para concluir con la aplicación tanto de tratamientos de protección incoloros como de un barnizado final.

Carlos Suárez concibió la obra teniendo en cuenta los distintos puntos de vista tanto estáticos como dinámicos, creando una secuencia que se activa con el movimiento y desplazamiento. Y es algo que se quiere respetar por lo que la intervención que se hará ahora deberá ser fiel al diseño original. De hecho, el contrato establece que cualquier duda o modificación que plantee la empresa debe contar con el criterio y valoración del artista.