«Si el Ayuntamiento ayudase más, podríamos innovar en el programa» Carlos Mora, en la exposición 'Regina Coeli' en el Museo de la Historia Urbana de Avilés. / MARIETA Carlos Mora | Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Avilés «Las cofradías se vuelcan en que en las procesiones salgan personas con un sentimiento» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 13 abril 2019, 03:14

Ya con la Semana Santa encima, la agenda de Carlos Mora, (Avilés, 1974) se llena de intensidad porque a su papel como Hermano Mayor de San Pedro de Rivero se une la presidencia de la Junta de Cofradías de Semana Santa.

-¿Cómo llega este año la Semana Santa?

-Como siempre, a nivel general tenemos pocas novedades. Sí las tiene alguna cofradía, pero ya se irán anunciando cuando ellos decidan.

-¿Puede avanzar las de San Pedro de Rivero?

-Este año hemos cambiado el terciopelo de los faldones a los dos pasos de Semana Santa. El Cristo y San Pedro llevarán una potencia nueva, ésta última ha sido donada por un cofrade. Cada año ponemos algo nuevo a la Cruz Guía, y este año le han donado un INRI de plata.

-El Ayuntamiento cede el Museo de la Historia Urbana, pero ¿debería dar un paso más?

-Sí. Agradecemos su apoyo y la subvención, pero no nos llega. Hacemos 4.000 revistas y 15.000 trípticos y los llevamos a Turismo. Nos demandan más, pero no tenemos. Si pudiéramos hacer más, podríamos innovar en los actos paralelos. Las procesiones se deben a una tradición y hay menos margen para hacer cosas nuevas. Además, cada cofradía financia sus actividades.

-La exposición, 'Regina Coeli', mantiene la línea abierta el año pasado por Javier Ferré.

-Sí, Ferré vuelve a ser su comisario y presentamos parte del patrimonio de la Iglesia. Intentamos introducir cosas nuevas, que se encuentran a buen recaudo en las parroquias.

-¿Son conscientes los avilesinos de ese patrimonio existente en las parroquias?

-No, no creo. La gente que somos de parroquia nos impresiona ver lo que hay y que no conocemos.

-¿Qué destaca de 'Regina Coeli'?

-Hay muchos aciertos, como las poesías en braille para invidentes, que hemos bajado los hábitos a la planta de abajo y tenemos una réplica del Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. También exponemos la imagen de los niños cofrades. Seguimos creciendo.

-¿Para usted, cual es la joya de la exposición?

-Además de la réplica del Santo Sudario, la antigua corona de la Dolorosa. Está expuesta junto con un cáliz que fue donado a la cofradía de San Pedro.

-Este año, se han incorporado dos cofradías más a la Junta de Cofradías. ¿Qué demuestra?

-Además del buen momento de la Semana Santa, responde a la petición de unidad que nos ha hecho el Arzobispado y que se aplica en las parroquias. Es lo idóneo.

-Existe una cofradía díscola, ajena a la Junta y enfrentada a su párroco, ¿cómo se vive esa situación?

-No entramos mucho en ese tema. Es algo que viene de atrás y que deben arreglar el Arzobispado y la parroquia. Nosotros lo único que podemos decir es nuestro apoyo total al párroco, David Cuenca. Sabíamos lo que podía pasar y, al final, pasó.

-La Semana Santa es un atractivo turístico, pero ¿los cofrades la viven así o en su dimensión religiosa?

-Todas las cofradías se vuelcan en que la gente que salga en procesión lo haga con un sentimiento. Vemos que en todas las parroquias se acercan a la Iglesia a través de las cofradías, especialmente jóvenes. Hay muchos jóvenes en las cofradías y eso asegura la continuidad.

-El arzobispo repite asistencia a la procesión del Santo Encuentro.

-Sí. El año pasado la lluvia la suspendió y el sermón fue en San Nicolás. El señor arzobispo tiene especial cariño a Avilés y aceptó a invitación del párroco de San Nicolás. Esperamos que este año no llueva el Miércoles Santo.