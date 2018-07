El Ayuntamiento cree que los feriantes no tienen interés en las fiestas de San Agustín El tren de la bruja, una de las atracciones de siempre. / J. P. Festejos remarca que solo una de los siete solicitudes recibidas presentó todos los papeles exigidos en el pliego de condiciones C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 18 julio 2018, 00:58

La concejala de Festejos Ana Hevia explicó ayer, a través de una nota de prensa, que solo una de las siete solicitudes registradas para las diez parcelas ofertadas en el recinto ferial de San Agustín cumplió todos los requisitos. Superado el plazo de subsanación de errores, que concluyó el pasado día 8, no se alcanzó el número mínimo de nueve para ponerlo en marcha «por lo que se procede a la suspensión del citado recinto ferial». Hevia cree que el no haber cumplido los requisitos fijados en el pliego de condiciones demuestra «un escaso interés» de los feriantes por instalar sus 'caballitos' en las fiestas patronales.

Según detalla el comunicado, dos solicitudes quedaron excluidas de mano al no haber presentado el certificado de hallarse al corriente de pago frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social ni la documentación acreditativa de la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Con respecto a a la documentación técnica, solo dos la atracciones presentaron dentro del plazo de subsanación de errores «y de estos dos solo en uno de los casos se aportaba la documentación técnica mínima exigida en el pliego de condiciones. En el resto de solicitudes se observaron múltiples carencias de las condiciones establecidas en el pliego».

Respecto a la sorpresa del colectivo por poder montar sus 'caballitos' en las fiestas de El Nodo que se celebrarán este fin de semana y no en San Agustín, remarca que son las entidades organizadoras de estos festejos, en este caso la asociación de vecinos, quienes solicitan autorización al Ayuntamiento para la realización de los mimos mediante la presentación tanto de un Plan de Emergencia y Evacuación como la póliza de contratación de los seguros de responsabilidad civil correspondiente. «Por lo tanto, el Ayuntamiento de Avilés no exige a los empresarios feriantes documentación alguna para su instalación en las fiestas de los barrios, al no ser el organizador de las mismas», señala. Sin embargo, en festejos como los de San Agustín, organizados por la concejalía, se publica «un pliego de licitación con los requisitos mínimos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del recinto».

La concejala de Festejos se pronuncia en estos términos después de que los feriantes hicieran público su malestar a través de LA VOZ DE AVILÉS por no poder instalar sus atracciones en las fiestas de San Agustín. Varios de los contactados con este periódico explicaron que en ninguna otra ciudad de España tenían los problemas que encontraban en Avilés y por los que no han podido montar sus 'caballitos' desde las celebraciones de Semana Santa del año pasado, de lo que hace más de un año.

Se preguntaron por qué podían montar en las fiestas de El Nodo, que tendrán lugar este fin de semana, y no en las de San Agustín, llevándose ambas a cabo en la misma ciudad, extremo respondido por la concejala en su comunicación. Lamentaron, además, los supuestos compromisos incumplidos expresados por la concejala. Según ellos, «nos tiene cruzados. Nos reunimos con ella el año pasado, nos dice una cosa y luego hace otra. Parece que se está riendo de nosotros».