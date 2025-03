El Ayuntamiento dice que la familia de La Luz no advirtió de la urgencia Servicios Sociales recibió una llamada el 2 de setiembre para ayudar a la mujer que falleció en situación de desamparo y su marido

A. L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 8 de septiembre 2020, 00:47

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés han aclarado a través de un comunicado oficial a este periódico que desconocían que los familiares de la mujer hallada muerta el pasado sábado en su domicilio de La Luz se encontrasen en situación de confinamiento y no pudiesen atenderla a ella o a su marido, que fue encontrado en el mismo domicilio con problemas de salud y trasladado al Hospital San Agustín con síntomas de neumonía y deshidratación.

Desde el servicio municipal se aclara que «el miércoles 2 de septiembre, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés reciben la llamada de una persona que manifiesta su voluntad de solicitar una valoración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a un familiar, un hombre de edad avanzada».

Sin embargo, en su comunicado también matizan que «la persona que realizó esta llamada no manifestó en ningún momento ni la circunstancia de su confinamiento por positivo en covid, ni la urgente necesidad de la prestación de ayuda, por lo que su solicitud se tramita de manera ordinaria y se le asigna una cita previa para el lunes 14 de septiembre», siete días laborales después. «Tampoco expresa en ningún momento su oposición a dicha fecha», aclaran desde los Servicios Sociales.

Desde la familia no están de acuerdo con estas afirmaciones y mantienen la versión que ofrecieron en un primer momento a través de este periódico. «Yo les expliqué que mi marido y yo estábamos confinados y necesitábamos ayuda rápido, pero ahora se lavan las manos. Su respuesta fue que hasta el día 14 no me llamaban y claro, qué podía hacer en ese caso», lamenta la hija de la mujer fallecida, que ha vuelto a dar positivo por coronavirus y tendrá que seguir confinada en su domicilio sin poder despedirse de su madre ni visitar a su padre en el hospital.

Su versión es contraria a la de los Servicios Sociales, que sostienen que la persona que realizó la llamada solicitando ayuda no comunicó en ningún momento la imposibilidad inmediata de atender las necesidades de su familiar. «De haberlo transmitido, su solicitud no habría sido tramitada por el procedimiento ordinario, sino por el de urgencia, y se habría activado la prestación del servicio de ayuda a domicilio en un plazo de entre 24 y 48 horas».

«De haber tenido un conocimiento de la situación real, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés habrían atendido esta solicitud con toda la rapidez necesaria, como lo hace en todos los casos en los que se constata una necesidad de ayuda urgente», concluye el comunicado emitido por el Ayuntamiento en respuesta a la polémica suscitada por este caso, en el que se puso en duda el abandono de los dos ancianos de 83 y 86 años.

Cabe recordar que el hombre, de avanzada edad, ha dado negativo en la prueba de coronavirus. Presenta problemas de movilidad y fue hallado en el suelo de su domicilio por los bomberos, junto a su esposa fallecida, tras varios días sin que su familia pudiese localizarlo. Siguen sin conocerse los datos de la autopsia de su esposa, aunque las autoridades han confirmado una muerte natural,