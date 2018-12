El Ayuntamiento impulsará la wifi pública en edificios municipales y el casco histórico Antenas de red wifi municipal instaladas en farolas de la calle de La Cámara. / MARIETA Se invertirán 200.000 euros en reponer las viejas antenas y ampliar el servicio a algunos parques de la ciudad ALBERTO SANTOS AVILÉS. Domingo, 9 diciembre 2018, 06:24

El proyecto de presupuestos municipales para el año 2019 incide de manera especial en las nuevas tecnologías, gracias en parte a la aportación de los fondos europeos Feder. Las cuentas municipales reservan más de 1,2 millones de euros a las mejoras de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación y accesos electrónicos, de los que 962.400 provienen del plan DUSI al que la Unión Europea dio su visto bueno, y 240.600 de fondos municipales.

Se trata de doce proyectos de modernización tecnológica entre los que destaca la recuperación de una red wifi pública que se puso en marcha en Avilés hace once años, alcanzó su punto álgido al principio de esta década, pero fue poco a poco quedándose obsoleta y prácticamente sin usuarios. El gobierno municipal quiere darle un vuelco a esa tendencia e invertirá 200.000 euros en el impulso de una red wifi que tendrá su punto neurálgico en los centros públicos, pero que también se extenderá a otras zonas del centro de la ciudad, Sabugo y a algunos parques avilesinos.

La primera medida a este respecto será la reposición de antenas de tecnología wifi en los equipamientos municipales, que en algunos casos no existen o ya no son útiles. Lo mismo sucede con las antenas blancas que lucen desde hace años en las farolas del casco histórico. Algunas han desaparecido y otras no prestan el servicio de forma adecuada, ya que en los últimos años no se ha realizado el mantenimiento de una forma adecuada.

Queda pendiente de determinar la metodología de conexión a esa nueva red wifi pública en función de la empresa que resulte finalmente adjudicataria del servicio. En principio, el procedimiento sería parecido al que se puso en marcha hace años en la ciudad, mediante la inscripción en una página web previa a la autorización para navegar desde cualquier dispositivo móvil estando en cualquier calle o plaza del centro de la ciudad.

En declive desde 2007

Avilés fue una ciudad pionera en España en la puesta en marcha de una red wifi pública y abierta. Fue hace más de once años, en 2007. En ese momento el Ayuntamiento dejó en manos de la empresa Portel Servicios Telemáticos el desarrollo de una red de banda ancha que permitía a avilesinos y visitantes navegar por internet desde cualquier tipo de dispositivo móvil (portátiles, tabletas, teléfonos, agendas pda, etcétera).

Pero el gran salto cualitativo de la red wifi municipal llegó en el verano de 2009, con la adjudicación por parte del Ayuntamiento al Grupo Gowex Wireless SL del proyecto 'Cesión del uso y explotación de una parte de la red pública WiFi de Avilés', tras concurso público.

A partir de ese momento, la red inalámbrica de acceso gratuito a internet llegaría a alcanzar a una población aproximada de 44.000 personas, en torno a la mitad de la población avilesina. Esa cifra se conseguía después de que la red wifi se extendiera a distintos barrios de la ciudad con cargo a la segunda fase del Plan E que había puesto en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para incentivar la inversión en el inicio de la crisis económica.

Las nuevas zonas en las que se creó un acceso libre a principios de esta década a la red wifi municipal eran edificios y recintos públicos como la Casa de Cultura, el complejo deportivo El Quirinal, el parque y el centro sociocultural de La Carriona, el parque y el polideportivo de La Toba, el parque de La Magdalena, el paseo de la ría hasta el nuevo parque de servicios -en las inmediaciones del Centro Cultural Oscar Niemeyer-, y el parque público de la calle Juan XXIII.

Las estadísticas fueron creciendo exponencialmente hasta arrojar datos significativos como los de la primavera de 2011, cuando se inauguró el Centro Niemeyer. Ese día, la red wifi municipal registró un total de 256 conexiones simultáneas en el momento en que comenzaba el concierto inaugural cargo del cineasta Woody Allen. La red de conexión gratuita a internet registró un espectacular incremento de conexiones durante la semana en que comenzó su andadura el equipamiento cultural.

Si la media semanal de sesiones abiertas por los usuarios en meses anteriores era de 1.870, durante la semana que se desarrollaron los actos inaugurales del equipamiento cultural la cifra se elevó a las 2.330 conexiones.

Pero ese desarrollo se vio truncado en los últimos años con el declive de la empresa concesionaria, Gowex Wireless, que entró en suspensión de pagos. La red avilesina quedó 'en el aire' y la falta de mantenimiento y actualización la ha dejado como algo residual que necesitaba un nuevo impulso para recuperar su antiguo esplendor en Avilés.

Fibra óptica

El proyecto de mejoras de las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación también reserva una importante cantidad económica en el presupuesto municipal de 2019 para la conexión de fibra óptica entre sedes públicas. Este apartado se llevará 300.000 euros y permitirá mejorar la agilidad en los procedimientos administrativos que desarrolla el Ayuntamiento.