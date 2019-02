El Ayuntamiento recibe ofertas para 76 plazas del aparcamiento de La Exposición Vehículos aparcados en La Exposición. / S. L. Ahora los 55 solicitantes aceptados disponen de tres días para renunciar a alguno de los estacionamientos si no le interesara la compra Y. DE LUIS Sábado, 2 febrero 2019, 02:19

El proceso para la venta de 174 plazas de estacionamiento en el aparcamiento de propiedad municipal de La Exposición entra en su recta final. Una vez analizada la documentación presentada y tras la apertura de las ofertas económicas de los aspirantes el pasado jueves en un acto público en la Casa de Cultura, el resultado es que el Ayuntamiento ha recibido ofertas por 76 plazas de estacionamiento.

Se entiende que algunos de los interesados pujó por más de una plaza para tener así una mayor posibilidad de hacerse con un estacionamiento en este céntrico subterráneo, ya que al ser la puja a sobre cerrado había posibilidad de que más de una persona pudiese presentar oferta por la misma plaza y las bases señalaban que se la llevaría el que mayor cantidad ofreciese.

Los 55 solicitantes que se han admitido en este concurso, dos quedaron excluidos por errores en la presentación de su oferta como no señalar la plaza a la que aspiraban, disponen ahora de tres días para presentar por escrito su renuncia a alguna de las plazas a las que aspiraban si no desearan adquirirla. De no hacerlo en ese tiempo, el Ayuntamiento entenderá que está interesado en comprar todas las plazas por las que presentó oferta y se escriturará así.

La próxima semana está previsto que, una vez que se cierre ese plazo abierto para presentar renuncias, se efectúe la adjudicación definitiva de las plazas. En principio y teniendo en cuenta las ofertas presentadas, el Ayuntamiento prevé que, al termino del proceso, se pueda satisfacer la demanda de las 55 personas interesadas en hacerse con estas plazas de aparcamiento que han cumplido todos los requisitos.

Hasta 16.667 euros

Las ofertas económicas que presentaron las personas interesadas en hacerse con un estacionamiento en La Exposición fueron muy variadas, hay quien solo subió diez euros sobre el precio mínimo que se había marcado a algunas de las plazas en venta que era de 11.980 euros, mientras que otros superaron ampliamente esa cantidad. La máxima presentada fue de 16.667 euros. Los precios de partida de la subasta oscilaban entre los citados 11.980 euros y 12.520 euros en función del tamaño de las plazas, que tienen una superficie que va desde los once a los 12,5 metros cuadrados.