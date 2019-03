El Ayuntamiento recuperará la parcela de la Fundación Metal

El Pleno municipal dio ayer su visto bueno por catorce votos a favor (PSOE, PP, los concejales no adscritos e Izquierda Unida) a la propuesta de resolución del derecho de superficie a la Fundación para la formación, cualificación y el empleo en el sector del metal en Asturias (Fundación Metal) por la que se le permitía la construcción de su sede en terrenos propiedad municipal en el PEPA.

La crisis de la Fundación Metal provocó que ese edificio fuese alquilado a ArcelorMittal para su uso dentro de la Manzana del Acero y como centro tecnológico. No es la actividad para la que se cedió el suelo, pero el interés que tiene para la ciudad provoca que el gobierno local inicie la modificación de la situación administrativa de esos terrenos.

Ante la dudas expresadas fundamentalmente por el concejal de Ganemos sobre el riesgo que la operación puede suponer para la actividad de investigación de ArcelorMittal en el edificio, el concejal de Promoción Económica Manuel Campa defendió que «el momento de hacerlo es ahora, no genera inseguridad para la Manzana del Acero, es un elemento fundamental para que tengan seguridad completa el centro de Arcelor. La resolución es lo que corresponde y no hay más problema que empezar el estudio de la liquidación». Según el edil, «hay interés de disponer de espacios en la Manzana del Acero y participar en los centros de investigación. Sacaremos una concesión posterior con las condiciones legales que cumplan las entidades y no como hasta ahora».