El Ayuntamiento reformará sus centros de formación El centro de formación de Gutiérrez Herrero. / MARIETA La Curtidora, el Centro Europa y el de antiguos bomberos ampliarán aulas y se adaptarán a la nueva normativa para poder impartir más cursos YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Jueves, 10 enero 2019, 03:16

El equipo de gobierno contempla en el presupuesto para este ejercicio una partida destinada a la reordenación y remodelación de los centros municipales en los que se imparte formación, La Curtidora, el Centro Europa y el antiguo edificio de bomberos en la calle Gutiérrez Herrero, todos ellos ubicados en Versalles-El Arbolón.

Los fondos europeos DUSI permitirán completar el presupuesto necesario para estas obras que tienen como objetivo que el Ayuntamiento cumpla con los requisitos para poder acceder a más programas formativos para desempleados, financiados por las distintas administraciones (regional, central y europea).

«Aunque tenemos un amplio plan de formación, queremos que siga creciendo y para ello necesitamos adaptar nuestros espacios a los nuevos requisitos, ampliándolos en algunos casos y eliminando barreras y haciéndolos accesibles, por ejemplo, en otros», explica el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, sobre un plan en el que también se analizará la posible especialización de cada uno de los centros en distintas formaciones.

Se estudiará la especialización de cada uno de los edificios en un ámbito

Según señala el edil socialista, el Ayuntamiento no ha podido solicitar algunos cursos financiados por el Principado por no cumplir los requisitos al no disponer de las aulas y talleres necesarios, algo que se pretende subsanar este año. Los técnicos municipales se encargarán ahora de concretar esas necesidades para darle forma en los tres edificios municipales que el Ayuntamiento utiliza para sus planes de formación.

Cambios

El Centro de Empleo Europa se inauguró a comienzos de este siglo y desde entonces no ha sido remodelado, más allá del mantenimiento necesario de sus instalaciones. Desde entonces la normativa ha cambiado y ahora se quiere adaptarlo a la misma para poder afrontar nuevos planes formativos en él.

En cuanto al antiguo cuartel de bomberos, comenzó a ser utilizado como centro de formación para escuelas taller también a finales del siglo pasado, aunque sí que ha tenido reformas en los últimos años, ahora se quiere adaptar a las necesidades que han ido surgiendo en los últimos años y a los nuevos programas formativos que ya no están tan relacionados con obras como antes.

Finalmente, en La Curtidora la formación se centra en el emprendimiento básicamente y con el paso de los años sus oficinas no han sido reformadas y se quiere ahora contar con espacios más adecuados, en donde también podría tener cabida la fallida oficina de atención al comercio y empresas de nueva creación que hasta ahora no ha tenido el visto bueno del Pleno porque requiere una modificación de la plantilla.