El Ayuntamiento reparte 200.000 euros para proyectos de cooperación

El Ayuntamiento de Avilés acaba de conceder las ayudas a organizaciones para proyectos de cooperación internacional. Catorce proyectos han sido subvencionados con cantidades entre los 3.000 y los 16.000 euros, aunque la mayoría han obtenido la cuantía más alta. Otras ocho propuestas se han quedado sin aportación municipal por falta de crédito, al haber obtenido menos puntuación.

Entre los proyectos subvencionados están el de la Fundación Pájaro Azul para la educación de niñas en Benín, el de Cruz Roja para el desarrollo de menores saharauis refugiados con discapacidad, o el de Medicus Mundi para la atención sanitaria a embarazadas en Koulikoro. Además, Avilés también aportará recursos para que el Movimiento Asturiano por la Paz defienda el derecho al agua en Petén o Ingeniería sin Fronteras construya un centro politécnico en Guinea.