El Ayuntamiento saca a concurso los caballitos para las fiestas de San Agustín

Pasadas las celebraciones de El Bollo, el Ayuntamiento ya ha puesto la maquinaria en marcha para la próxima cita festiva, la de San Agustín, con la convocatoria del concurso para adjudicar las parcelas que ocuparán los caballitos. La propuesta es que vuelvan a instalarse, como hicieron estos últimos días, en el aparcamiento del polideportivo de El Quirinal, una ubicación que no gusta a los feriantes por su lejanía del centro.

La fórmula del concurso es la misma que ha venido fracasando en las ediciones de los dos últimos años, hasta que esta pasada Semana Santa se optó por una contratación directa a través de la Funfeas, la Fundación de feriantes de Asturias, según explicaron los afectados. Se les da un solo día de plazo para presentar las solicitudes, aunque se permite hacerlo tanto presencial como telemáticamente, que será el próximo 17 de mayo, y se ofrecen nuevamente quince parcelas de diferentes tamaños. Los precios oscilan entre los 165 euros de la más pequeña a los 990 de la más grande. Así las cosas, es de esperar que vuelva a repetirse la polémica.

Si las cosas salen bien, los caballitos volverán al Quirinal del 24 de agosto al 3 de septiembre, con un amplio horario que abarca desde las once de la mañana hasta las once de la noche. El aparcamiento, no obstante, estará cerrado al público más días, ya que habrá dos previos de montaje y uno al final de desmontaje, por lo que no se podrá aparcar allí desde el 22 de agosto hasta el 4 de septiembre.

En esta edición, en la que hubo atracciones tras dos años y medio de ausencia, los feriantes aseguran que solo salvaron «los muebles» debido a la escasa afluencia de público los primeros días y al mal tiempo de los últimos. De hecho, la concesión incluía hasta el miércoles, pero el martes comenzaron a desmontar debido a la lluvia.