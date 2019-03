El Ayuntamiento sustituye los planes de empleo por la formación dual Actividad formativa en el Centro de Formación Ocupacional de Avilés. / MARIETA El edil Manuel Campa explica que «el convenio no ha cambiado y no podemos asumir riesgos, pero necesitamos seguir luchando contra el paro» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 9 marzo 2019, 08:09

El Ayuntamiento apostará por la formación dual a la carta con la participación de las empresas comarcales ante la complejidad que implica, en la actualidad, la recuperación de los planes de empleo. De momento se ha iniciado la tramitación de tres nuevas iniciativas con el apoyo del Fondo Social Europeo.

«Mientras tengamos la famosa cláusula en el convenio colectivo, no podemos arriesgarnos a convocar nuevos planes de empleo. En otros ayuntamientos, en la convocatoria se presupuesta el coste del despido, pero en Avilés el trabajador puede decidir si permanece en la administración o no. Y no podemos asumir esa situación», recordó el concejal de Promoción Económica, Manuel Campa.

Al tiempo, el edil explica que el gobierno municipal «es consciente de la realidad de la ciudad y la necesidad de actuar desde el Ayuntamiento para reducir el desempleo en Avilés». De ahí que se apueste por otros modelos de intervención, como los nuevos proyectos se pueden definir como formación dual a la carta con la implicación de las empresas de la ciudad.

Promoción Económica tramitan tres programas de hostelería, comercio y técnicos polivalentes

«No es exactamente la formación dual de la formación profesional, pero es una descripción muy aproximada», comenta Manuel Campa. Las acciones cuentan con una serie de horas de clases teórico-prácticas que se completan con horas de prácticas no laborales en empresas. Además, en los criterios de adjudicación de los cursos se priman los compromisos de contratación laboral a los alumnos.

En ediciones anteriores, las actuaciones han alcanzado una inserción superior al 80% de los participantes y las perspectivas apuntan a que se mantendrán en esta línea.

Hasta el momento, las actuaciones se vienen financiado con las ayudas del Fondo Social Europeo en el sistema nacional de garantía del programa operativo de empleo joven con el objetivo de favorecer la llegada al mercado de trabajo de las personas sin experiencia, un colectivo especialmente castigado. Campa avanza que el gobierno municipal seguirá acudiendo a todas las convocatorias que se realicen para este tipo de iniciativas.

En la actualidad, se han iniciado los trámites para contratar tres nuevas actuaciones, con un presupuesto de licitación conjunto de 46.900 euros y el objetivo de llegar a 39 jóvenes en total.

El primero de los proyectos plantea conseguir el certificado de profesionalidad como auxiliares de comercio para doce jóvenes, con una formación teórico-práctica de 270 horas y cincuenta horas de prácticas no laborales en empresas. Su presupuesto es de 18.000 euros.

La segunda iniciativa lleva el nombre de MetAvilés para formar a técnicos polivalentes en seguridad y manejo de máquinas. La formación será de 400 horas, de las que 150 serán de prácticas en talleres con maquinaria. Las prácticas no laborales en las empresas alcanzarán las 150 horas. El presupuesto es de 20.000 euros.

El tercero de esta serie es PromocionAvilés, enfocado hacia la hostelería y el turismo. Su presupuesto es de 18.900 euros y se destinará a doce jóvenes con 280 horas de formación y 140 horas de prácticas no laborales.