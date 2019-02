El Ayuntamiento vuelve a aprobar una reducción de las tasas para los feriantes del 57%

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés aprobará el próximo lunes nuevamente una reducción del 57% de la tasa por ocupación de la vía pública para los feriantes. De esta forma abonarían 0,30 euros por metro cuadrado y día en lugar de los 0,70 euros que marca la Ordenanza Fiscal.

No es la primera vez que el equipo de gobierno socialista adopta esta decisión. Esa misma rebaja en la tasa de aprovechamiento del suelo se produjo tanto en el año 2017 y también el año pasado. Sin embargo, esa rebaja no contribuyó a que las fiestas avilesinas contasen con atracciones a lo largo de 2018.

Y es que el principal problema del desencuentro entre el Ayuntamiento y los feriantes está en la documentación que se les requiere. Los profesionales protestan por la dificultad para reunirla y mantienen que es mayor de la que se les pide en otros municipios, de hecho, en las pasadas fiestas de San Agustín, solo dos de los siete feriantes que solicito instalarse cumplió todos los requisitos que exige el Consistorio.

Los profesionales del sector y el área de Festejos mantienen en el último año un desencuentro con acusaciones cruzadas que hasta el momento no ha encontrado solución. El hecho de que se presentasen solo siete solicitudes para las fiestas de San Agustín hizo que Festejos asegurase entonces que no existía interés por los feriantes por instalarse en la ciudad, algo que estos negaron un día después, incluso ofrecieron datos distintos con respecto al número de solicitudes que se habían presentado, mantenían que eran once.