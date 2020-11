Ayuntamientos y vecinos se suman a los actos por el Día contra la Violencia de Género BORJA PINO AVILÉS. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:52

Condicionada por las restricciones establecidas para hacer frente al coronavirus, la XIII 'marcha' comarcal contra la violencia de género, que debería haberse celebrado el próximo miércoles en las calles de Avilés, Castrillón, Corvera, Illas y Gozón, se retransmite hoy en formato digital en las redes sociales de los cinco Ayuntamientos participantes.

Bajo el lema 'Si lo oyes, si lo ves, si lo sabes, actúa', la emisión trata de suplir la marcha real, una cita ya tradicional en la comarca, organizada cada 25 de noviembre dentro de los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta ocasión tan particular, las distintas retransmisiones quedan unificadas bajo el 'hashtag' #vecinasyvecinosresponsables.

No obstante, la oferta de actividades para conmemorar dicha fecha no se limita solo a los consistorios. En Avilés, la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez publicará mañana, en su cuenta de Facebook, el cortometraje 'Tres recetas', elaborado por Cani Vidal, miembro de la organización, en el marco de las jornadas contra la violencia 'Mujeres entre Pandemias, 1918-2020'. A lo largo de la semana que viene, se debatirá sobre el particular a través de Skype.